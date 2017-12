Engagiert: (v.l.) Melanie, Hanna und Nelly arbeiten in dem Projekt mit. Foto: Irmgrad Tappe

Die Adventsserie „24 Stunden in Ochtrup“ führt WN-Mitarbeiterin Irmgard Tappe an diesem Morgen in den Kiosk der Realschule.

Jeden Moment müsste der Gong zur großen Pause ertönen. Klaudia Meesker, Mitarbeiterin der Stadt Ochtrup und Ina Kersten, eine Mutter, die sich ehrenamtlich im Realschulkiosk engagiert, sind bestens gerüstet für den Andrang, der in wenigen Minuten auf sie einstürmt. Die Bleche sind gefüllt mit belegten Brötchen sowie Laugenstangen, Rosinenbrötchen und weiteren Backwaren frisch vom benachbarten Bäcker. Kakao, Fruchtsäfte und frisches Obst der Saison fehlen ebenfalls nicht im Kiosk-Sortiment der Städtischen Realschule.

Da kommen auch schon Melanie, Hanna und Nelly. „Wir helfen mit beim Brötchenverkauf“, sagen sie und stülpen Gummihandschuhe über ihre Finger. Die Neuntklässlerinnen erzählen, dass auch noch andere Mitschüler sich im Kiosk engagieren. „Das machen wir abwechselnd und nach Plan.“

„Ohne den Einsatz von Schülern und Müttern wäre das gar nicht zu schaffen. Einige Mütter sind schon von Anfang an dabei. Obwohl ihre Kinder bereits aus der Realschule entlassen sind, bringen sie sich noch immer ehrenamtlich ein“, erzählt Meesker, die im Wechsel mit ihrer Kollegin Birgit Kossmann den Kiosk betreut.

Das Projekt „Schulkiosk“ startete vor etwa sieben Jahren an der Realschule. „Wir wollten unseren Schülern ein gesundes Frühstück zum kleinen Preis bieten. Denn es gibt viele Kinder, die ohne Pausenbrot zur Schule kommen“, beschreibt Lehrer Christian Kosanetzky das Anliegen, das hinter der Kiosk-Idee steckt.

„Ding-dang-dong“ meldet sich jetzt die Schulglocke und mit ihr der Ansturm vor der Brottheke. „Ein Brötchen mit Kinderwurst“, „Schlemmerbrötchen mit Salami“, „zwei Rosinenbrötchen“ - Die mit Käse, Mortadella, Salami und Pute belegten Brötchen gehen sprichwörtlich „weg wie warme Semmeln“. Als es knapp wird, belegt Ina Kersten zwischendurch noch weitere Exemplare. „Damit möglichst keine belegten Brötchen übrig bleiben, legen wir bei Bedarf lieber was nach“, sagt sie.

Lehrer Kosanetzky findet, dass die Frauen ihre Sache bestens im Griff haben. Neben den belegten Brötchen gebe es täglich wechselnde Besonderheiten im Schulkiosk. Mal Croissants, mal Laugenbrezel, Schokobrötchen oder wie an diesem Nikolaustag Stutenkerle. „Und Donnerstags ist der süße Tag. Dann haben wir zusätzlich Donuts und Schokoriegel im Sortiment“, berichtet der Lehrer weiter.

Inzwischen lichten sich die Brotbleche. Auch vor der Brottheke ist es überschaubarer geworden. Zum Ende der großen Pause kommen nochmals etliche Schüler. „Eine Käse-Laugenstange bitte. Die verputze ich auf dem Weg in die Klasse“; grinst ein Schüler. „Wir kennen das schon. Bevor die Schüler wieder zurück in den Unterricht gehen, nehmen viele gern noch einen Snack mit, den sie sich unterwegs schmecken lassen“, weiß Meesker aus Erfahrung.

Nelly, Melanie und Hanna streifen ihre Gummihandschuhe ab und gehen wieder zurück in den Unterricht. Klaudia Meesker und Ina Kersten ordnen die restlichen Backwaren. „In der nächsten Pause geht das alles weg“, sind sie überzeugt.

