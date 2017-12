Gesamtpaket: Dieser Präsentierständer wird komplett in den Caritaswerkstätten entwickelt. Werkstattleiter Alexander Lürwer (r.) und Abteilungsleiter Klaus Herbering schauen sich das Ergebnis an. Foto: Irmgard Tappe

Die Adventsserie „24 Stunden in Ochtrup“ geht weiter. WN-Mitarbeiterin Irmgard Tappe hat um 11 Uhr im Werk Protec II der Caritaswerkstätten vorbeigeschaut.

„Protec Herbering“, meldet sich Klaus Herbering an diesem Morgen schon zum wiederholten Mal. Das Mobiltelefon in seiner Tasche klingelt am laufenden Band. Es sind Kunden, Zulieferer und Mitarbeiter. Als Abteilungsleiter des Werkes Protec II der Caritaswerkstätten im Industriegebiet „Am Langenhorster Bahnhof“ ist Herbering Ansprechpartner für viele Bereiche. Dazu zählen organisatorische Dinge, Rücksprachen mit Firmen und Personalangelegenheiten.

Heute muss eine Ladung Vinyl-Musterplatten samt zugehöriger Präsentierständer („Wir nennen sie kurz Präsenter“) noch raus. „Die Lieferung geht an eine Firma in Belgien“, sagt Herbering. Es ist 11 Uhr morgens, und einige der Beschäftigten aus dem Bereich Verpackung bereiten alles für den Transport vor. Beim Gang durch die Abteilungen des Protec-Werkes beschreibt Herbering die einzelnen Schritte vom Rohmaterial bis zum Versand des Auftrages. Da seien mehrere Abteilungen gefordert. In der Schreinerei werden die Platten passgenau zugeschnitten, danach mit Vinyl beklebt und etikettiert.

Derweil stellen die Mitarbeiter der Schlosser- und Schweißerei mit ihren Betreuern die Einzelelemente des Präsenters her und übernehmen auch die Endmontage. Alles muss millimetergenau stimmen, damit die Musterplatten auch exakt in den Präsenter passen. „Das Gesamtpaket wurde in unseren Caritaswerkstätten entwickelt. Unsere Kunden beliefern damit Baumärkte und Raumausstatter europaweit. Der Vorteil ist, dass sie alles aus einer Hand bekommen und wir in unseren Abteilungen Holz, Metallverarbeitung, Druckerei und Montage den gesamten Auftrag selber herstellen können“, erzählt Herbering.

Das ist allerdings nur ein Teil von dem, was in diesem Werk der Caritaswerkstätten Langenhorst produziert wird. Am Standort Protec II arbeiten 90 Beschäftigte mit unterschiedlichen psychischen Erkrankungen. Viele von ihnen waren vor ihrer Erkrankung schon einmal auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig. „Wer zu uns kommt, durchläuft zunächst eine Maßnahme zur beruflichen Bildung, damit wir die individuellen Neigungen und Fähigkeiten herausfinden“, erklärt der Leiter der Caritaswerkstätten, Alexander Lürwer.

„Mit dem Schwerpunkt der beruflichen Rehabilitation bieten wir psychisch erkrankten Menschen eine individuell angemessene, gesicherte Beschäftigung und fördern auch den Übergang geeigneter Personen in Praktikums- sowie Außenarbeitsplätze oder auf den allgemeinen Arbeitsmarkt“, fährt Lürwer fort.

Bei allem stehe der Mensch im Vordergrund. Vertrautheit und Verbindlichkeit zwischen Beschäftigten, Betreuern und Sozialarbeitern haben Priorität, wie Lürwer und Herbering unisono betonen.

Neben der Produktion halten die Caritaswerkstätten auch begleitende Angebote für ihre Beschäftigten bereit. Dazu gehören Rehasport, Tischtennis, Kochaktionen oder Computerkurse. „Wir möchten die Menschen, die zu uns kommen, ganzheitlich fördern“, beschreibt Lürwer das Anliegen dieser breit gefächerten Aktionen. Inzwischen ist es 12 Uhr. Zeit für die Mittagspause. Die Beschäftigten steuern die hauseigene Kantine an. Nun haben die Mitarbeiter und Beschäftigten im Hauswirtschaftsbereich alle Hände voll zu tun mit der Essensausgabe.