Von Martin Fahlbusch

Wenn das nicht ein echter Kindertraum ist: Ein ganzer Saal voll mit Ton, Knetmasse, Malstiften, Holzkästen, Farben, Lichterketten, Tüchern, Klebstoff – sowie Plätzchen, Gummibärchen und Getränken.

Der große Saal im ehemaligen DRK-Zentrum hielt das alles jetzt bereit. Unter dem Motto „Kunst macht stark“ hatten die Künstler-Initiative „Dampfross“ und der Verein „Miteinander“ eine im Wortsinn bunte Kinderschar zum Abschluss dieser schon länger in verschiedenen Gruppen, in Workshops der Offenen Ganztagsschule (OGS) und in Angeboten für Flüchtlinge und Asylsuchende laufenden Projekten eingeladen.

„Mit anderen Kreativität entfalten, von Fachkundigen angeleitet werden und dabei eigene Fähigkeiten und Stärken erkennen und ausbauen, das ist für mich mit Blick auf die unterschiedlichen Kinder, die wir erreichen, auch ein praktischer Beitrag zur Integration“, freute sich Elke Schmitz. Nur wer wieder verlorenes Selbstvertrauen und Neugier auf schlummernde Fertigkeiten aufbringe, werde insgesamt als Person stark und ein Stück selbstsicherer, betonte sie.

Mit vielen, vor allem weiblichen, Mitstreiterinnen hat sie diese Gruppen und Workshops auf den Weg gebracht. Diese vom Bundesministerium für Bildung und Forschung angestoßenen und unterstützten „Bündnisse für Bildung“ müssten vor Ort, nah bei den Interessenten angesiedelt sein, erläuterte Elke Schmitz. „Für uns ist es wichtig, das wir beispielsweise mit der Stadt Ochtrup, dem Verein „Miteinander“ und anderen Partnern Kooperationen eingehen und so zusammen agieren können“, erklärte sie und musste sich dann erstmal um eine kleine Künstlerin und ihre Frage nach Deckweiß kümmern.

Tanja Withut verarbeitete mit einer wagemutigen Gruppe Ton zu Weihnachtlichem. Linda Wagner baute aus Holz, kleinen LED-Lichterketten und Transparentfolie, die noch bemalt wird, kleine Leuchtkästen. Und an anderer Stelle ratterten Nähmaschinen, um Stofftannenbäume gefüllt mit Watte als Deko-Hingucker zu nähen.