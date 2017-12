Teamarbeit: In der Praxis von Dr. Birigt Kröger (l.) steht beim Besuch des Berichterstatters die Kastration von Kater Garfield an. Tierarzthelferin Maria Bußmann hilft ihr. Foto: Martin Fahlbusch

Für die Adventsserie „24 Stunden in Ochtrup“ schlägt WN-Mitarbeiter Martin Fahlbusch um 12 Uhr in der Tierarztpraxis von Dr. Birgit Kröger auf. Dort liegt Kater Garfield auf dem OP-Tisch.

Kater Garfield ist tiefenentspannt. Ehrlich gesagt, bleibt ihm auch gar nichts anderes übrig, wie er da so liegt auf dem Behandlungstisch in der Tierarztpraxis von Dr. Birgit Kröger. Er ist nämlich schon sediert und hat die erste Betäubungsspritze intus als Vorbereitung auf seine anstehende Kastration.

So, wie der gut halbjährige Kater da mit vermeintlichen offenem Blick liegt, wirkt er noch kleiner und harmloser, wie er den Pflegeeltern bekannt ist. „Die haben ihn auf einem Golfplatz, ich glaube in einem sogenannten Bunker gefunden, völlig struppig und mager“, erläutert die Tierärztin, die auf eine Besonderheit bei narkotisierten Katzen aufmerksam macht: „Wir müssen die Augen tropfen, sonst nimmt die Hornhaut Schaden. Katzen können nicht richtig blinzeln. In dem jetzigen Zustand der Narkose schon überhaupt nicht.“

Und von wegen ruhig und artig. Kaum hatte sich der weiß-braun gefleckte Stromer in seiner neuen Familie eingewöhnt, war es mit der Ruhe für die bereits vorhandene alte und würdige Hauskatze vorbei. „Der Kleine hat die Große auf Trapp gehalten. Heute Morgen besonders seine Pflegeeltern. Die mussten ihn ja nüchtern zu uns bringen, und waren deshalb besonders pünktlich, weil das Gejaule und Hungermaulen immer heftiger und lauter wurde“, erzählt Tierarzthelferin Maria Bußmann.

Sie hat gleich noch eine besondere Aufgabe, verrät Birgit Kröger, während sie den Kater noch einmal abhorcht. „Alles in Ordnung wir können ihm nun etwas Antibiotikum und den Rest der Narkose geben“, beschreibt die Tierärztin die nächsten Schritte. Diese spezielle Schlaf- und Abwehrdosis wird subkutan, also unter Fell und Haut injizier. Hinter dem linken Ohr bekommt Garfield noch einen kleinen Modeschnitt extra. „Dort wird ein winziger Chip per Spritze implantiert. So können wir die Narkose doppelt nutzen. Erkennung und besondere Merkmale oder Behandlungsdetails lassen sich auf diesem Chip elektronisch ablegen“, beschreibt die Tierärztin den Nutzen dieser Maßnahme. Sie empfiehlt die Kastration von Katern und Katzen schon aus Tierschutzgründen, da sonst die Population völlig überhand nehme. Die Tierheime platzten doch schon jetzt aus allen Nähten. Und gerade Hauskater hinterließen einen heftig riechenden Eindruck, wenn sie zu Zeiten der Geschlechtsreife ihrem Markierungsdrang in den häuslichen vier Wänden frönen.

Doch zurück zur Operation: Als nächster Schritt kommt der zart-rupfende Auftritte von Maria Bußmann am Unterteil von Garfield, der mittlerweile auf einem OP-Tuch liegt. „Maria hat einfach die Geduld und die Fingerfertigkeit, den kleinen Mann an seiner Prinzenstelle vor dem Eingriff von störenden Fellresten zu befreien“, schwärmt Frau Doktor von ihrer Helferin. Der dann folgende Eingriff ist genau genommen ein Abgriff beziehungsweise eine Abtrennung der käterlichen Hoden. Birgit Kröger setzt kleine gezielte Schnitte und zeigt selbst eine beachtliche Fingerfertigkeit, als sie eine Schere noch mit den Lippen festhält, um in Sachen Verknüpfen des Nahtmaterials beide Hände zur filigranen Knotung frei zu haben. „Wir nutzen hier Fäden, die sich mit der Zeit selbst auflösen beziehungsweise verdaut werden“, kommt die Tierärztin möglichen Fragen zuvor. Eine Wärmeplatte ist schon in einem Pflegekäfig platziert, das Operationstuch wird darübergelegt und der noch tief träumende, mittlerweile zeugungsunfähige Kater daraufgelegt und mit einer Decke zusätzlich warmgehalten. „Er wird bevor er wieder ganz wach wird, die eine oder andere Körperflüssigkeit verlieren, aber wir schauen regelmäßig nach“, verspricht Maria Bußmann. „Und wenn am Nachmittag die Pflegeeltern kommen, kann er ihnen vielleicht schon wieder auf den Arm hüpfen. Warten wir es ab“, blickt Birgit Kröger voraus.