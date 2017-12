In Ochtrup beteiligen sich alle Tierärzte an der Organisation des Notdienstes. „In Großstädten, aber zum Beispiel auch in Gronau, wird das in der Regel schon an Tierkliniken abgegeben“, berichtet Dr. Birgit Kröger. Die nächsten Tierkliniken befinden sich in Hochmoor oder Greven. In der Töpferstadt laufe das aber noch anders ab. Ganz bewusst bietet die Tierärztin am Samstagmorgen eine Sprechstunde an, die sehr gut angenommen werde. „Viele sind dankbar dafür“, berichtet Birgit Kröger. Der tierärztliche Notdienst gilt in der Woche von 19 bis 7 Uhr, samstags beginnt er ab 14 Uhr bis zum Montagmorgen.