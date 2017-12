Wer Katzen, Hunde oder andere Haustiere als Fundtiere melden möchte, sollte sich mit dem Ordnungsamt (Telefon 0 25 53 / 73 2 41 oder 7 32 40) in Verbindung setzen. Außerhalb der Öffnungszeiten ist die Polizeiwache in Ochtrup zuständig. Hunde werden im Tierheim Wülker untergebracht. Das Tierheim Heitmann in Ahaus-Wüllen nimmt Katzen auf.