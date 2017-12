„Bei starkem Wind, Eisregen oder Schneefällen können umknickende Bäume und herabfallende Äste zur großen Gefahr werden“, heißt es darin. Die sogenannte „Verkehrssicherungspflicht“ lege fest, dass der Baumeigentümer entsprechende Vorkehrungen treffen muss, um den Gefahren vorzubeugen.

Die Stadt Ochtrup muss demnach die Verkehrssicherheit ihrer rund 21 000 städtischen Bäume gewährleisten.

Wie für Kommunen, gelte die Verkehrssicherungspflicht auch für Privatleute und demzufolge für Bäume in Privatgärten. „Stürzt hier ein morscher Baum um oder fällt ein Ast herab und richtet Sach- oder im schlimmsten Falle Personenschaden an, wird der Baumeigentümer zur Verantwortung gezogen“, schreibt die Stadt.

Was viele nicht wissen: Die Haftpflichtversicherung greife nur in den seltensten Fällen. Der Baumeigentümer sei in der Beweispflicht und müsse nachweisen, dass er alle ihm zumutbaren (Schutz-)Vorkehrungen getroffen hat. „Um Ärger zu vermeiden und größere Schäden oder Erkrankungen zu erkennen, ist daher eine Baumkontrolle ein- bis zweimal im Jahr sinnvoll“, empfiehlt die Stadt. Dies gelte insbesondere auch für den Außenbereich, wo der Gefahrenherd „Baum“ oft länger unerkannt bleibe als in stärker frequentierten Gebieten.

Um im buchstäblichen Sinne „auf der sicheren Seite“ zu sein, empfiehlt die Stadt Baumeigentümern, sich der Standhaftigkeit ihrer Bäume gerade bei drohenden Stürmen, Schneefall oder Eisregen noch einmal zu vergewissern.