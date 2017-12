Von Monika Koch

Wegen unerlaubter Einfuhr von Marihuana und Amphetaminen sowie zwei Schwarzfahrten verurteilte das Schöffengericht am Dienstag, dem dritten Prozesstag am Amtsgericht Rheine, einen 36-jährigen Mann aus Ochtrup zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Die Bewährungszeit setzte es mit vier Jahren, der Höchstdauer, fest. Außerdem muss er 200 Sozialstunden ableisten und zwölf Termine bei der Drogenberatung in Rheine machen.

Bis zu dem Urteil war es ein langer Weg, weil der Angeklagte zum ersten Verhandlungstag am 17. Oktober nicht erschienen war. Es erging ein Haftbefehl gegen ihn, so dass er im Gefängnis auf den nächsten Gerichtstermin warten musste. Der war am 28. November (wir berichteten).

Dem Angeklagten wurde vorgeworfen, zwischen April und Ende Juli 2016 sechs Mal mit Amphetaminen und Marihuana gehandelt zu haben. Das bestritt er vehement. „Ich bin Konsument“, sagte er. Aber mit dem Handel von Drogen habe er nichts zu tun. Und das konnte ihm das Gericht trotz mehrerer Zeugen nicht nachweisen. Deswegen wurde der Termin noch einmal auf den vergangenen Dienstag mit einem weiteren Zeugen vertagt. Aber der Angeklagte erschien zunächst wiederum nicht. Als die Richterin gerade vertagen wollte und sicherheitshalber noch seine Handynummer anrief, meldete er sich und sagte, dass er versehentlich zum Arbeitsgericht in Rheine gegangen sei und in fünf Minuten käme. So geschah es dann auch.

Aber auch der letzte Zeuge konnte nicht bestätigen, bei dem Angeklagten Drogen gekauft zu haben. Der Stein war ins Rollen geraten, als eine ältere Frau am 24. Juli dieses Jahres von der Beethovenstraße ihren Sohn anrief und von Drogenverkauf an Minderjährige auf dem Schulhof sprach. So entstand große Aufruhr, weil ihr Sohn selbst zum vermeintlichen Tatort gefahren war und andere die Polizei gerufen hatten. Dabei war man auf den Angeklagten gestoßen. Bei ihm wurden kleinere Menge Amphetamin und Marihuana gefunden und er des Verkaufs an Minderjährige verdächtigt. „Sie haben in kurzer Zeit ein Menge kleiner Straftaten begangen“, hielt die Richterin ihm die jetzigen Taten und vorherige Urteile vor und sprach von Unbelehrbarkeit, die sie auf die Drogen zurückführte.