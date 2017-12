Von Heidrun Riese

Suchtprävention, das klingt erstmal nach erhobenem Zeigefinger: Hände weg von Alkohol, Zigaretten und Drogen aller Art! Bei dem fortlaufenden Projekt, das seit mittlerweile elf Jahren mit den siebten Klassen der Haupt- und Realschule sowie des Gymnasiums durchgeführt wird, ist der Ansatz ein anderer. Hier geht es nicht um Verbote, sondern vielmehr um Aufklärung und Sensibilisierung – und zwar auf Augenhöhe.

Damit das gelingt, werden viele Kompetenzen miteinander verknüpft. Beteiligt sind neben den drei weiterführenden Schulen auch das Jugendcafé Freiraum, der Verein Terra Nova, die Familienbildungsstätte der Diakonie Steinfurt, die Drogenberatungsstellen des Caritasverbands in Steinfurt und Rheine, das Jugendamt des Kreises Steinfurt sowie Sozialarbeiter von Schulen aus der Umgebung. Seit vier Jahren unterstützt die Verbund-Sparkasse Emsdetten/Och­trup das Projekt als Sponsor.

Dieses besteht aus drei Bausteinen. Zuerst wird das Thema im Unterricht behandelt. Für die Schüler steht zum Abschluss dann ein Präventionstag im Jugendcafé Freiraum auf dem Programm, wie in diesem Monat für die Siebtklässler der Hauptschule. Im Februar sind die Realschüler an der Reihe und im März die Gymnasiasten. Außerhalb der Klassenräume findet hier Suchtprävention in lockerer Atmosphäre statt. Beginnend mit einem Rollenspiel, das Alltagssituationen widerspiegelt. Es folgen ein Quiz, in dem das zuvor vermittelte Wissen abgefragt wird – ein Wettbewerb. „Denn“, betont Rudi Uphoff, Sozialarbeiter an der Hauptschule, „es soll auch Spaß machen.“ In einem weiteren Spiel werden die jungen Menschen dazu motiviert, miteinander ins Gespräch zu kommen. Höhepunkt ist immer der Rauschparcours: Durch die Brille sehen die Jugendlichen wie ein Betrunkener und haben Aufgaben zu bewältigen. „Roller fahren, Ball werfen, Geld zählen oder ein Fahrradschloss aufmachen“, zählt Rudi Uphoff eigentlich einfache Tätigkeiten auf, die mit steigendem Promillewert aber immer schwerer fallen. Auch wenn die meisten, die das Projekt durchlaufen, vielleicht nur mal an Papas Bier genippt hätten, macht er deutlich, seien doch bei jedem Schüler bereits Erfahrungen mit Rausch vorhanden. Wenn auch keine eigenen. „Sie bekommen aber zum Beispiel mit, wie sich der große Bruder mit seinen Kumpels zum Saufen trifft oder sich der Onkel bei der Familienfeier abschießt.“ Die Jugendlichen erfahren auch, dass Internet und Smartphone ebenfalls süchtig machen können. „Sie merken dann schnell, dass das alles durchaus etwas mit ihrem eigenen Leben zu tun hat“, berichtet Lisa Hewing, Sozialarbeiterin an der Realschule.

Ziel der Maßnahme ist, dass die Siebtklässler sowohl Denkanstöße, aber auch Kontakte mitnehmen – und letztlich ihre eigenen Schlüsse ziehen. „Die Schüler sollen ihr eigenes Konsumverhalten reflektieren und sich eine eigene Haltung dazu bilden“, erklärt Julia Geringer, Sozialarbeiterin am Gymnasium. „Wir wollen ihnen außerdem Mut machen, ihre Position zu vertreten.“

Dritter und letzter Baustein des Projekts ist ein schulübergreifender Elternabend, der kein reiner Informationsabend ist. So haben die Mütter und Väter auch die Gelegenheit, selbst mal eine Rauschbrille aufzusetzen. Sie lernen Ansprechpartner kennen und tauschen sich mit anderen Eltern aus.

Dieses Konzept hat sich bewährt. „Es gibt Schüler, die sprechen noch Jahre später über das, was wir hier machen“, berichtet Rudi Uphoff. Die vermittelten Inhalte kommen also nicht nur an, sondern sie bleiben auch hängen.