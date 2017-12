Als erstes gibt es eine Runde Kaffee. „Bei der Polizei muss man Kaffee trinken“, scherzt Hardy Herrmann. Er selbst schlürft genüsslich einen Tee. Ja, ja, und so ganz ernst nehmen darf man die Damen und Herren in den blauen Uniformen manchmal auch nicht – zumindest wenn sie sich wie jetzt außerhalb eines Einsatzes befinden. Denn so ernst ihr Job auch ist, auf der Wache und unter den Kollegen darf es gerne auch mal lustig zugehen.

Insgesamt kümmern sich auf der Polizeiwache Steinfurt/Ochtrup im Schichtdienst 59 Polizisten um die Sicherheit der Bürger. Zwei von ihnen sind Polizeihauptkommissarin Christiane Bode und Polizeioberkommissar Hardy Herrmann. Die beiden sitzen an diesem Tag um kurz nach 13 Uhr mit ihren Kollegen in den Räumen der Polizeiwache zusammen.

„Entweder es ist viel los oder es nichts los“, erzählt Dienstgruppenleiter Stefan Weigt aus dem Alltag. Auf der Wache in Ochtrup sind immer zwei Streifenwagen einsatzbereit. „Eigentlich müssten wir nur ein Fahrzeug parat haben, aber wir gehen auf Nummer sicher“, erzählt Hardy Herrmann. Schließlich muss es manchmal schnell gehen, beispielsweise, wenn auf der B 54 ein Unfall passiert. Andernfalls gilt es, Verstärkung aus Steinfurt zu ordern. „Und das kann schon mal 15 bis 20 Minuten dauern“, weiß der erfahrene Polizist.

Doch er und seine Kollegen sind keinesfalls nur in Och­trup im Einsatz. Immer wieder unterstützen sie die Kollegen in Steinfurt, aber auch in Gronau, Rheine, Greven oder Bentheim. „Wir sind beispielsweise oft viel schneller auf der Autobahn als die zuständigen Kollegen aus Münster“, wirft Charly de Boer ein. Der 59-jährige Polizeihauptkommissar ist an diesem Tag Wachhabender und koordiniert die Einsätze seiner Kollegen. Und die müssen dann eben manchmal auch außerhalb von Ochtrup den „ersten Angriff“ fahren, wie es im Polizeijargon heißt. Sprich: Sie sind bei einem Einsatz als erste vor Ort und übergeben an die zuständigen Beamten, sobald diese eintreffen.

Im Computer checken Christiane Bode und Hardy Herrmann, welche Einsätze die Kollegen während ihrer Schicht gefahren haben. Foto: Anne Steven Im Computer checken Christiane Bode und Hardy Herrmann, welche Einsätze die Kollegen während ihrer Schicht gefahren haben. Foto: Anne Steven

Am Wochenende ist vor allem Ruhestörung ein häufiges Einsatzstichwort. Oftmals werde dann in der Nachbarschaft zu laut gefeiert. „Wir müssen für Ruhe sorgen“, betont Christiane Bode. Öffentliche Veranstaltungen wie zum Beispiel Schützenfeste seien in der Regel genehmigt. Anders sieht es da bei privaten Feiern aus. Bei Brauchtumsveranstaltungen versuchen die Beamten zu vermitteln und einen Kompromiss zu finden. „Hier in Ochtrup kannst du mit den Leuten noch reden“, weiß Hardy Herrmann.

Auch der Respekt gegenüber den Ordnungshütern sei in der Töpferstadt durchaus ausgeprägt. „Die Leute grüßen uns. Wir haben ein gutes Ansehen“, erzählt der 50-Jährige. In anderen Gegenden Deutschlands müssten die Beamten dagegen schon mal das Fenster des Streifenwagens geschlossen halten, weil sonst womöglich eine Flasche hineinflöge. In Och­trup funktioniere hingegen noch die soziale Kontrolle.

Doch wer als Polizist wie Hardy Herrmann und Christiane Bode aus der Töpferstadt kommt und hier seinen Dienst tut, hat natürlich auch mal das Problem, im Einsatz auf Bekannte, Freunde oder Verwandte zu treffen. „Da ist dann Professionalität gefordert“, weiß Christiane Bode. „Mir hilft es oft, mich auf meine Uniform zurückzuziehen“, beschreibt Hardy Herrmann seine Strategie. Doch oftmals hätten er und seine Kollegen auch einen Wissensvorsprung, beispielsweise, wenn es um Familienverhältnisse oder dergleichen gehe.

Neben der Ruhestörung fahren die Polizisten gerade am Wochenende viele Einsätze mit Körperverletzungen oder häuslicher Gewalt. „Die Gewaltbereitschaft nimmt zu. Das hatten wir früher nicht“, findet Hardy Herrmann. Und seine Kollegin ergänzt: „Die Leute verrohen – in Sprache und Verhalten.“

Jetzt geht es auf Streife. „Sicherheit produzieren“, wie es die Beamten schmunzelnd nennen. Vor der Wache müssen sie zunächst kontrollieren, ob der Streifenwagen einsatzklar ist. Neben Pylonen, Drogentests, Absperrband, einem Feuerlöscher und Markierspray liegen im Kofferraum aber auch die schusssicheren Westen. In Zeiten von Terroranschlägen gehören die – auch in Ochtrup – zu Grundausstattung dazu.

Ob die beiden Polizisten Angst vor schwierigen Einsätzen haben? „Angst würde ich es nicht nennen. Eher ein mulmiges Gefühl“, erzählt Hardy Herrmann, während Christiane Bode den Streifenwagen durch Ochtrup lenkt. Im Einsatz müssen sie innerhalb von Sekundenbruchteilen Entscheidungen treffen – manchmal sei das ein Ritt auf der Rasierklinge. „Was darf ich? Habe ich eine rechtliche Grundlage für diese Maßnahme?“, berichtet Christiane Bode. Von ihrer Schusswaffe musste die 41-Jährige im Einsatz erst ein Mal Gebrauch machen. „Ich habe nach einem Wildunfall ein Reh erschossen“, erzählt sie. Damals dauerte es zu lange, ehe der Jagdpächter vor Ort war.

Ihr Kollege stand vor kurzem bei einem Einsatz in Steinfurt vor der Frage: Schießen, ja oder nein? Ihm stand ein mit einem Messer bewaffneter Mann gegenüber, der sich auf ihn und den Kollegen zubewegte und seine Waffe nicht fallen lassen wollte. „Da habe ich einen Warnschuss abgegeben“, erzählt der erfahrene Beamte.

Und dann fährt Christiane Bode plötzlich rechts an den Straßenrand und – das Auge kann kaum folgen – steht ihr Kollege schon auf dem Gehweg und hält eine Jugendliche auf dem Fahrrad an. Was der Berichterstatterin im Fond des Streifenwagens überhaupt nicht aufgefallen war: Das Mädchen hatte ihr Smartphone in der Hand. Hardy Herrmann belässt es diesmal bei einer Verwarnung, vergisst aber nicht, die 14-Jährige daran zu erinnern, dass dieses Fehlverhalten normalerweise 55 Euro kosten würde. „Einen gewissen Ermessensspielraum haben wir schon“, erklärt Christiane Bode, während die Fahrt weitergeht.

Kurze Zeit später sind die beiden Polizisten ihren ungewohnten Gast auf der Rückbank schon wieder los. Die Stunde ist um, die Schicht geht noch ein bisschen weiter . . .