Am 25. Februar (Sonntag) gastieren der Männerchor Ochtrup und das Ensemble Con fuego mit ihrem Konzert „Best of“ in Metelen. Für diesen Auftritt wird bereits seit einiger Zeit eifrig geprobt. Es ist eine musikalische Zeitreise durch die 25-jährige Geschichte des Männerchores Ochtrup und ein „once again“. Denn bereits im Januar dieses Jahres hatten die beiden Chöre mit dem Konzert ihr Publikum in Ochtrup begeistert.

Von Irmgard Tappe

„Das könnten wir doch auch in Metelen wiederholen“, hatte Chormitglied Hermann Looks nach dem Erfolg der ersten Darbietung angeregt und stieß auf offene Ohren im Kreis seiner Sängerkollegen.

„Ein Auftritt im Metelener Bürgerhaus ist für uns komplettes Neuland. Wir sind schon gespannt auf die Akustik“, sagt Sandra Lischik, stellvertretende Vorsitzende der beiden Chöre. Geschäftsführerin Silvia Brinckwirth erklärt, das auch für die zweite Konzertauflage intensives Proben angesagt ist. „Wir kennen die Stücke zwar, müssen sie aber wieder auffrischen.“ Vorsitzender Martin Huckebrink weist darauf hin, dass neben dem Gesang auch Choreographien trainiert werden müssen. „Die Zeiten, als wir mit Liedmanuskript in der Hand vor dem Publikum aufgetreten sind, sind längst vorbei. Es war schon eine Revolution, als wir unsere Konzerte auswendig lernen mussten“, erinnert sich Huck­ebrink.

„Best of“ ist eine Show mit Schlagern, Chansons sowie Stücken aus bekannten Musicals. Gerade probt der Männerchor eine Passage aus dem „Weißen Röss‘l.“ Huckebrink gibt einen kleinen Einblick in das breit gefächerte Repertoire, das von „New York“ und „Santiago“ bis zur „Reeperbahn nachts um halb eins“ reicht und viele musikalische Stationen passiert. Neben den Chören und Solisten aus den eigenen Reihen treten Gastsolisten und eine Liveband auf.

Auch die Sänger und Sängerinnen bei „Con fuego“ bereiten sich auf das Konzert mit dem Männerchor vor. Foto: Irmgard Tappe Auch die Sänger und Sängerinnen bei „Con fuego“ bereiten sich auf das Konzert mit dem Männerchor vor. Foto: Irmgard Tappe

Sowohl Metelener als auch jene, die das Konzert in Ochtrup im Januar versäumt haben oder noch einmal in den Genuss von „Best of“ kommen möchte, haben am 25. Februar (Sonntag) im Bürgersaal Metelen Gelegenheit dazu. Beginn ist um 17 Uhr. Eintrittskarten für das Konzert wären übrigens noch eine Geschenkidee für den weihnachtlichen Gabentisch, finden die Sänger. Die Tickets gibt es ab Dienstag (19. Dezember) für zwölf Euro an folgenden Vorverkaufsstellen: Buch- und Schreibwaren Ewering (Metelen), Hotel Restaurant Brinckwirth (Telefon 0 25 53 / 9 85 85), Herbert Schmedding (Telefon 0 25 56 / 80 63) sowie bei allen Sängern.