Von Martin Fahlbusch

Nach dem Besuch der Probe des kleinen Kirchenchores von St. Marien am Mittwochabend verfolgte einen plötzlich ein Ohrwurm. Der wollte zwar so gar nicht zu den dort aktuell geprobten weihnachtlichen Kompositionen passen, umschreibt aber prima die Idee, die Chorleiter Thomas Lischik zu transportieren suchte.

„Und die Chöre sing’n für dich“ dudelt es derzeit aus dem Radio. Aber nicht Mark Forster ist gefragt, sondern möglichst viele, die gern singen, sich aber nicht für eine regelmäßige und langfristige Kirchenchorarbeit erwärmen können. „Wir hier in Ochtrup wollen an dem großen Projektchor, der beim Katholikentag im Frühjahr 2018 in Münster einen zen­tralen Gottesdienst mitgestalten und ein großes Chorkonzert auf dem Domplatz am Himmelfahrtstag geben wird, auf die geplante Zahl von rund 4500 freiwilligen Sängern bringen“, umriss der Dirigent das sportliche Anliegen. Nun sei der Marienchor, der regelmäßig mittwochs um 20 Uhr im Saal des Georgsheims probt, zahlenmäßig überschaubar, aber er könne quasi das Gerüst für den musikalisch-menschlichen Beitrag von Ochtruper Sängern für Münster sein, die an der Idee „Großchor beim Katholikentag“ Geschmack finden könnten. „Dieser ,Grocho‘ hat garantiert keinen politischen Beigeschmack“, betont Thomas Lischik und lädt ab dem 10. Januar (Mittwoch) mutige und freiwillige Gesangsbegeisterte ein, das Programm für Münster zu proben und sich die Erfahrungen der Mitglieder des Kirchenchor St. Marien zunutze zu machen.

Unter anderem soll ein eigens für den Katholikentag komponiertes 16-stimmiges „Halleluja“ erarbeitet werden. „Leider nicht von mir“, bedauert der Ochtruper Dirigent und Komponist, „aber wir werden das gesamte Programm im Laufe der nächsten knapp vier Monate hier in Ochtrup und zwischendurch auch mit anderen Projektchören aus dem gesamten Dekanat in verschiedenen Probephasen erarbeiten.“

„Und wir haben noch einen echten Kampfpreis in Sachen Teilnahme am Katholikentag zu bieten“, rührt der Kantor die Werbetrommel. Denn die Noten, die Proben und die Teilnahme am Katholikentag inklusive Nutzung des öffentlichen Nah- und Busverkehrs seien in einem Obolus von 15 Euro als echtes Katholikentags-Ticket-Schnäppchen enthalten. Merke: Denn die Chöre sing’n für dich!