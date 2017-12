Ihr Kommen bleibt nicht lange unbemerkt. Als Birgit Althoff und Michael Ossendorf um kurz nach zwei am Pröpstinghoff aus dem Auto steigen, lugen gleich neugierige Gesichter hinter den Gardinen hervor. Ein Mann öffnet das Fenster und strahlt die beiden an. „Kaffee?“, ruft er herunter. Doch Birgit Althoff winkt lachend ab. „Danke, aber ich muss arbeiten.“

Längst nicht alle Bewohner der Häuser am Pröpstinghoff – die meisten sind Asylbewerber oder ehemals Obdachlose – freuen sich so sehr über den unangekündigten Besuch der beiden Stadtmitarbeiter. Schließlich sind die Vertreter von Ordnungs- und Sozialamt an diesem Nachmittag dort, um zu kontrollieren: Wie sieht es in den von der Stadt angemieteten Wohnungen aus? Ist alles in Stand, alles gepflegt? Ist dort vielleicht jemand untergekommen, der gar nicht unter dieser Adresse gemeldet ist? Und andersherum: Sind auch wirklich alle Zimmer noch bewohnt, oder hat sich womöglich jemand heimlich aus dem Staub gemacht?

Erst putzen, dann renovieren

Blicke und Fragen, die manch einer ziemlich unbequem findet. Wie die Männer-WG in der ersten Wohnung. Kein Wunder: Ihr Zuhause hat schon lange Zeit keinen Putzlappen mehr gesehen. Dreckiges Geschirr türmt sich in der Küche, und beim Anblick der Toilette im Bad tritt Birgit Althoff unwillkürlich einen Schritt zurück. „Das geht so nicht“, mahnt sie die jungen Männer an – die wenig Verständnis haben, dafür aber einige Wünsche: Es müsse dringend mal jemand vorbeikommen, um die Wohnung zu renovieren, zetert ein Bewohner. „Erst, wenn hier geputzt wurde!“, bleibt Althoff konsequent. Es braucht in ihrem Job schon Durchsetzungsvermögen.

Aber nicht alle Begegnungen an diesem Nachmittag sind so unerfreulich. Im nächsten Haus muss Michael Ossendorf gar nicht erst einen der sorgsam in Kunststoffdosen einsortierten und beschrifteten Schlüssel zücken – die Tür des Apartments steht für die beiden Stadtmitarbeiter bereits weit offen. Weil die Familie, die hier lebt, einen guten Draht zu den beiden hat und sie herzlich empfängt. Aber auch, weil hier gerade Handwerker bei der Arbeit sind und ein- und ausgehen.

„Ja, das mit dem Lüften ist ein ernsthaftes Problem“, sagt Birgit Althoff mit Blick auf die schwarz gefärbten Wände in Küche und Bad. Schimmel hat sich in der Wohnung ausgebreitet, die ansonsten aufgeräumt und sauber ist. Die herbeigerufenen Profis beseitigen den Pilz – und kümmern sich auch gleich noch um die nasse Wand in einem der Schlafzimmer. „So lange das nicht fertig ist, sollte in diesem Raum keiner schlafen“, wendet sich Althoff an den kleinen Sohn, der schon prima Deutsch spricht und den Übersetzer gibt. „Und bitte immer wieder das Fenster öffnen.“

Plötzlich verschwunden

Länger nicht gelüftet wurde auch in einer Wohnung, in der Michael Ossendorf und Birgit Althoff nach einem möglichen „Ausreißer“ suchen. „Manche setzen sich einfach ab, wenn ihr Asylantrag abgelehnt wurde“, erklärt Michael Ossendorf. Wie der junge Mann, der ihm eben noch im Flur entgegen gekommen ist. Der Flüchtling hatte schon einen Job, eine eigene Wohnung – und verschwand dann plötzlich für einige Monate. Vor ein paar Tagen stand er wieder vor der Tür. „Er muss jetzt bei Null anfangen“, sagt Birgit Althoff. „Ganz schön bitter.“

Doch in diesem Fall ist der Verdacht unbegründet. Zwar ist niemand zu Hause, aber das fragliche Zimmer ganz offensichtlich bewohnt: Das Bett ist ordentlich gemacht, der Kühlschrank gefüllt, und auf dem Stuhl liegt aufgefaltete Kleidung. Ein kurzer Blick genügt, und schon sind die beiden Stadtmitarbeiter wieder weg.

Auch in der nächsten Wohnung ist die Lage ziemlich schnell klar – allerdings andersherum: Denn eigentlich sollte hier eine Frau wohnen, die sich vor einigen Tagen obdachlos gemeldet hat. Doch von ihr ist weit und breit nichts zu sehen. Keine Zahnbürste im Bad, keine Lebensmittel in der Küche, nicht einmal eine Matratze im Bett. „Da werden wir dann die Leistungen einstellen“, erklärt Michael Ossendorf. Spätestens, wenn das Geld auf dem Konto fehlt, werde sich die Frau vermutlich melden.

Nach einer guten Stunde hat Michael Ossendorf alle „kritischen Fälle“ auf seiner Liste abgehakt. Alle elf Dosen voller Schlüssel verschwinden nun wieder im Auto – und mit ihnen die beiden Stadtmitarbeiter. In einem Fenster steht jemand und winkt den zweien nach, als der Elektrowagen leise davonbraust. Bis zum nächsten Mal. . .