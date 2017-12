Poetryslam, das ist der kunstvolle Umgang mit Wörtern, der aber nicht mit einer langweiligen Deutschstunde zu vergleichen ist. „Vielmehr ist es ein Wortgefecht der aller feinsten Sorte, ein Wettstreit, bei dem das Publikum das Sagen hat“, heißt es in einer Ankündigung. Trotzdem werde der „Christmas Slam“ so kurz vor Weihnachten auch einen besinnlichen Charakter haben. Das Publikum erwarte eine bunte Mischung aus Singer-Songwriter-Musik, Rap und verschiedenster Poetry. Jeder der sechs Slammer hat zehn Minuten, um das Publikum zu überzeugen und sich einen Platz im Finale zu sichern. „Judith Reers, Malte Klingenhäger und Florian Fabi aus Münster, Oliver Thom aus Steinfurt und Nele Flaccus aus Gronau haben alle gemeinsam, dass sie schon mehrfach auf der Bühne standen, dennoch könnten die Texte und Performances unterschiedlicher nicht sein“, kündigen die Veranstalter an. Der sechste Teilnehmer, der am 22. Dezember seine Premiere als Slammer feiert, weiß nur zu gut, vor großen Menschenmengen zu reden: Pfarrer Stefan Hörstrup. Um dem Abend auch eine musikalische Note zu geben, sind auch Janna Leise und Dalia Häßicke als Singer-Songwriter mit von der Partie. Genauso wie Dennis Buss aus Gronau. Einlass zum ersten Ochtruper „Christmas Slam“ ist um 19 Uhr. Der Eintritt kostet an der Abendkasse zwei Euro.