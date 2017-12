Die Adventsserie „24 Stunden in Ochtrup“ führt WN-Mitarbeiterin Rieke Tombült am Nachmittag gegen 15 Uhr in den Kindergarten St. Michael in Langenhorst.

Für einen Ort, der normalerweise vor lauter Kindern wimmelt, ist es ziemlich still, ungewöhnlich still. Beim Betreten der Giraffengruppe im Kindergarten St. Michael fällt auch auf, wieso: Viele große verschlafene Augen gucken bei unserem Besuch um 15 Uhr noch verträumt durch die Gegend. Einige Kinder versuchen, sich mit einem Gesellschaftsspiel wieder aufzuwecken. Andere liegen in den Armen ihrer Erzieherinnen und kuscheln sich wach.

In der Elefantengruppe sieht es um diese Uhrzeit schon ganz anders aus: Sechs Rabauken turnen durch den Raum, und die Vorfreude auf den Besuch der Sporthalle – ein Geschoss höher – ist offensichtlich. Das Nachmittagsprogramm des Kindergartens St. Michael setzt sich aber nicht nur aus Sport zusammen, sondern gerade in der Adventszeit stehen das Lesen von Weihnachtsgeschichten, Plätzchenbacken und besinnliche Stunden bei Kerzenschein ganz oben auf der Liste.

Während die Kinder sich schon einmal einstimmen, bereiten die Erzieherinnen Luise und Yvonne ein paar Sachen für die nächsten Tage vor, wie zum Beispiel das Befüllen des Adventskalenders. Jedes Kind darf ein Türchen öffnen, hinter dem sich dann Schokoladen und ein Gutschein verbergen. Ella war an diesem Tag dran, und mit ihrem Gutschein darf sie nun einmal öfter als alle anderen in die Turnhalle.

Apropos: Jeder nutzt seine Zeit hier ganz anders. Ob nun beim Bällewerfen, Schaukeln oder Pferdchenreiten, die Kleinen haben einen riesen Spaß am Nachmittagsprogramm.

Für die Kindergarten-chulkinder (die Ältesten, die nach dem Sommer eingeschult werden) heißt es einmal die Woche Schulbankdrücken, um schon einmal einen Einblick in den komplett anderen Alltag zu bekommen.

Auch dieser Steppke lässt seiner Kreativität freien Lauf. Foto: Rieke Tombült

In der Nilpferdgruppe wird aber auch ohne Schulnachmittag schon kräftig gepaukt. „Finn hat zwei Silben“, kommt es von der einen Seite des Tischs. „Stimmt nicht, Finn hat nur eine Silbe“, ertönt es von gegenüber. Eine kurze Nachfrage bei Erzieherin Christa bringt Licht in die Dunkelheit: Der Name Finn hat nur eine Silbe. Nachdem das geklärt wäre, kann auch endlich in Ruhe weiter gemalt werden.

Einen Tisch weiter basteln Avaline, Franka und Emma fleißig mit Praktikantin Carolin Weihnachtsgirlanden zur Verschönerung der Gruppe. Eine der Lieblingsbeschäftigungen von Franka. „Ich mag aber auch Kuscheln und Spielen“, verkündet sie stolz.

Ein ganz besonderes Highlight der Gruppe ist für die drei jedoch der Weihnachtsbaum aus bunter Pappe, der jeden Tag eine Kerze mehr bekommt. Denn wenn er komplett mit Lichtern besetzt ist, dann ist Weihnachten.