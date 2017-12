Ochtrup -

Es ist entschieden: Die neue Feuerwache entsteht auf dem Gelände der Pestalozzischule. Die Mehrheit des Stadtrates votierte in der Sitzung am Donnerstagabend für diese Lösung. In einer namentlichen Abstimmung – beantragt von Hermann Schwartbeck (CDU) – sprachen sich 22 Mitglieder des Gremiums für den vorgeschlagenen Standort aus, zwölf lehnten ihn ab.