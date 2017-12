Die Adventsserie „24 Stunden in Ochtrup“ führt am späten Nachmittag ins ehemalige DRK-Zentrum an der Piusstraße. Dort trainiert die Küken-Garde des Karnevalsclub Niederesch und die jungen Damen machen ihrem Namen alle Ehre.

Von Anne Steven

Ihren Namen trägt die Kükengarde des Karnevalsclubs Niederesch zu Recht. Denn das Bild einer Schar kleiner Küken, die aufgeregt durcheinander wuselt und piept kommt dem Trainingsbeginn am späten Nachmittag im Saal des ehemaligen DRK-Zentrums an der Piusstraße schon sehr nahe. Und schließlich sind sie auch die Küken des Vereins.

Der ruhende Pol in der Mitte ist Sabrina Schuckmann. Gemeinsam mit Nina Flormann trainiert die 34-Jährige die Truppe. Es ist ihre erste Saison als Übungsleiterin, aber sie hat, wie gesagt, die Ruhe weg. Mit unglaublicher Gelassenheit schart sie zu Beginn der Trainingseinheit den aufgeregten Haufen um sich, schickt ein paar von ihnen noch fix zum Klo, tröstet eines der Mädchen, dass sich beim ersten Begrüßungsspiel wehgetan hat und schafft es schließlich, ihre Küken in eine geordnete Reihe zu bekommen. Zum Aufwärmen steht Marschieren auf dem Programm. „Daumen in die Hände, Hände an die Hüften und die Knie hoch“, kommandiert die Trainerin, und in mehr oder weniger geordneter Reihe marschieren die Mädchen durch den Saal.

Bei der nächsten Übung wird fröhlich gekickt. „Häh?“, schallt es aus der Küken-Garde und zur Veranschaulichung zeigen die beiden Trainerinnen wie es geht – immer die Hände an den Hüften, versteht sich. So geht es immer in diagonalen Linien ein paar Mal durch den Saal.

Die Küken des KC werden trainiert von Nina Flormann (r.) und Sabrina Schuckmann. Foto: Anne Steven Die Küken des KC werden trainiert von Nina Flormann (r.) und Sabrina Schuckmann. Foto: Anne Steven

Dann kommt das Dehnen. Und dabei verflüchtigt sich urplötzlich der Eindruck, es mit einer Küken-Garde zu tun zu haben, denn die kleinen Tänzerinnen stöhnen, als hätten sie das Greisenalter bereits erreicht. „Was seid ihr denn für steife Omas“, frotzelt Nina Florman und schwups, plätschert ihr ganz ungreisenhaftes Gekicher entgegen. „Mit Links kann ich das nicht“, lässt dann aber doch eines der Mädchen verlauten. „Und wenn wir es nicht üben, wird es nie was“, entgegnet Sabrina Schuckmann mit der ihr eigenen Gelassenheit. Außerdem wollen doch alle einen guten Auftritt ablegen, wenn sie vor dem Prinzen tanzen werden. „Wer ist eigentlich dieser Prinz?“, schießt plötzlich die Frage hervor.

Nachdem dieser wichtige Aspekte schließlich geklärt ist und sich alle eifrig in Richtung ihrer Fußspitzen gestreckt haben, geht das Training weiter. Immerhin sind es nur noch gut vier Wochen bis zum ersten Auftritt der Kükengarde. Beim Kappenfest des KCN am 20. Januar betreten sie zum ersten Mal die Bühne. Die Choreographie für diesen Auftritt haben die Küken schon ziemlich gut drauf.

Als die Eltern und Großeltern nach der Trainingsstunde in den Saal strömen, bekommen sie sozusagen einen exklusiven ersten Blick auf das Erlernte. Ja, und dann werden die kleinen Tänzerinnen flugs wieder zu wuselnden Küken, die nichts mehr wollen, als endlich wieder zurück zu ihren Mamis.