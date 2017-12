Vor 1,5 Jahren musste das Chorkreuz von St. Lamberti aus sicherheitstechnischen Gründen abgenommen werden. Damals hatte man festgestellt, dass einige Balken in der Dachkonstruktion morsch waren. Am Freitag wurde das Chorkreuz wieder installiert.

Von Anne Steven

Kritisch geht der Blick von Jürgen Weßling gen Himmel. „Muss das denn ausgerechnet jetzt anfangen zu regnen?“ Kopfschüttelnd macht sich der Dachdecker- und Zimmerermeister ans Werk. Auf dem Lambertikirchplatz steht am Freitagmorgen ein Autokran. Gleich nebenan hat Weßling seinen Anhänger geparkt. Und darauf wartet das frisch restaurierte Chorkreuz auf seinen Auftritt.

Etwa 1,5 Jahre ist es her, als das 200 Kilogramm schwere Kreuz aus Stahl vom Dach der Lambertikirche heruntergeholt werden musste. „Das haben wir einem Geistesblitz unseres Pastors zu verdanken“, erzählt Statiker Josef Fislage, der sich an diesem Morgen unter die Schaulustigen gemischt hat. Pfarrer Stefan Hörstrup und den Küsterinnen waren damals an der Decke des Chorraums des Gotteshauses dunkle Flecken aufgefallen. Außerdem bröselte an einigen Stellen der Putz. Gemeinsam mit Jürgen Weßling ging Fislage der Sache auf den Grund – oder besser aufs Dach. Denn die Ursache für die Flecken im Chorraum war eine undichte Stelle im Dach. „Das Wasser lief am Chorkreuz entlang direkt auf die Balken“, erzählt Josef Fislage. Und das vermutlich seit Anfang der 1990er-Jahre.

In der Werkstatt von Jürgen Weßling liegen zwei dieser Eichenbalken. Ohne große Mühe kann der Zimmerer- und Dachdeckermeister ein Stück aus dem Holz herausbrechen und es zwischen den Fingern zerbröseln. So morsch ist es. Bedenkt man, dass diese Balken in 35 Metern Höhe das gut 200 Kilogramm schwere Chorkreuz der Lambertikirche trugen, wird dem Betrachter doch ein bisschen mulmig. Wie leicht hätte da etwas passieren können.

Doch glücklicherweise fiel der Schaden rechtzeitig auf. Und die Kirchengemeinde hatte noch mehr Glück im Unglück: Nachdem die Verwaltungsreferentin der Gemeinde, Birgit Potthoff, den Schaden nach Münster gemeldet hatte, stellte sich her­aus, dass das Bistum die Kosten im vollen Umfang tragen würde. „Wir hatten damals gar nicht das Geld dafür“, erzählt Pfarrer Stefan Hörstrup. Und da es sich um eine sogenannte Dringlichkeitsmaßnahme – also keine rein optische Verschönerung der Kirche – gehandelt habe, sei das Bistum eingesprungen. Rund 36 000 Euro kostete es, alles wieder herzurichten.

Jürgen Weßling und seine Mitarbeiter tauschten dabei nicht nur die morschen Balken aus, sondern reinigten auch die Dachrinnen und nahmen sich das Chorkreuz selbst vor. Es wurde vollständig restauriert. Zudem erneuerten die Zimmerer einige Schieferplatten auf dem Kirchendach. „Wenn man sowieso gerade oben ist, kann man solche Arbeiten natürlich gut mitmachen“, erklärt der Dachdeckermeister.

Doch, das mit „gerade oben sein“ ist so eine Sache. Denn bis die Handwerker wirklich oben sind, dauert es immer eine ganze Weile. „Da überlegt man sich zwei Mal, ob man noch etwas mit nach oben nehmen könnte“, sagt Jürgen Weßling und schaut lachend in die Runde seiner Mitarbeiter. Die leidvoll verzogenen Gesichter sagen mehr als viele Worte. Da die Handwerker gerade ohnehin im Gebälk der Lambertikirche zugange waren, haben sie auch gleich den dort oben lagernden Bauschutt der vergangenen Jahrzehnte entfernt – hauptsächlich Holzreste. „Ich glaube, dass war früher in Kirchen so üblich“, weiß Pfarrer Stefan Hörstrup. Er kennt noch andere Gotteshäuser, in denen ebenfalls uralter Bauschutt auf dem Gebälk lagert. „Aber wenn da der Holzwurm drinsteckt, ist das natürlich Gift für den Dachstuhl“, nennt Jürgen Weßling den Grund für die Aufräumaktion in der Lambertikirche, die immerhin mehr als drei Tonnen Schutt zutage brachte. Kübel für Kübel beförderten die Handwerker mit einem eigens dafür installierten Flaschenzug nach unten.

Das Arbeiten hoch oben am Kirchendach war für die Zimmerer eine ganz besondere Herausforderung. Die Dachkonstruktion sei noch wie vor 100 Jahren. „Da hat sich seit dem Mittelalter nicht viel verändert“, weiß der Zimmerer. Das Holz sei – abgesehen von den beiden morschen Balken – in gutem Zustand. Früher habe man solche Hölzer geflößt. „Dabei wurde dem Holz das Eiweiß entzogen. Ein guter Schutz gegen den Holzwurm“, verrät Jürgen Weßling. Die Arbeit im Dachstuhl des Gotteshauses verrichteten die Handwerker immer zu zwei, niemals allein. „Das ist zu gefährlich. Wenn einem alleine dort etwas passiert, braucht man nicht zu rufen. Das hört man nicht“, erklärt der Handwerker die Vorsichtsmaßnahme. Vorsicht galt es auch bei der Arbeit walten zu lassen. „Der Feuerlöscher war immer im Anschlag“, lacht Jürgen Weßling. Bis auf die beiden morschen Balken, ist der Dachstuhl schließlich noch intakt – und das Holz nach all den Jahren reichlich trocken.

Das Kreuz hat seine Reise hinauf aufs Kirchendach nun auch getan. Fachmännisch verschrauben die Handwerker das Stahlkonstrukt mit dem Dach. „Alles dicht. Da läuft jetzt nichts mehr rein“, verspricht Jürgen Weßling.