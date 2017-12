Das ganze Jahr über wandern die Senioren des Heimatvereins um mal rauszukommen, ins Gespräch zu kommen und etwas zu erleben. Jetzt traf sich die Gruppe zu ihrer traditionellen Weihnachtsfeier. Mehr als 60 Heimatfreunde folgten der Einladung in die Gaststätte Elling. Unter der Leitung von Monika Jöhne, Elfie Krude und Hanni Teichler trugen viele Helfer zu einem gelungenen, besinnlichen Nachmittag bei, schreibt der Heimatverein in seinem Bericht. Im Anschluss an das Kaffeetrinken wurden Gedichte und Geschichten zur Weihnacht vorgetragen und bekannte Weihnachtslieder, begleitet von Petra Ewering auf dem Akkordeon, gesungen.

Nachdem Elfie Krude aus dem Kreis der Organisatoren von Monika Jöhne verabschiedet worden war, bedankte sich der Heimatverein bei der Familie Elling für die jahrelange Unterstützung bei vielen Veranstaltungen des Heimatvereins. Hanni Teichler hatte 70 Gläschen Marmelade als kleines Geschenk für alle Teilnehmer zubereitet.