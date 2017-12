Es ist Ochtrups größtes Besuchermagnet: Zu den Öffnungszeiten bummeln täglich Tausende Kauflustige durch das Designer-Outlet-Center (DOC). Autokarawanen schieben sich an verkaufsoffenen Sonntagen durch die Stadt. Für einen reibungslosen Ablauf bei der Parkplatzsuche und vor allem für die Sicherheit aller Gäste und Mitarbeiter sorgt beinahe rund um die Uhr ein kleines Team hinter den Kulissen. Ein Rundgang mit dem Sicherheitsdienst des Centers.

„Neue Mitarbeiter klagen in der Anfangszeiten vor allem über schmerzende Füße“, schmunzelt Facility Manager André Höfting. Kollege Christian F. (Name auf Wunsch gekürzt) zählt per Smartphone mit: „Ich laufe im Schnitt 14 000 Schritte pro Schicht.“ Das sind etwa elf Kilometer.

Etwa 16 500 Quadratmeter umfasst die Bruttomietfläche des DOC seit dem Ausbau des Geländes im Jahr 2012; der Außenbereich erstreckt sich auf etwa 5000 Quadratmeter. Mindestens zwei Mal am Tag umrunden die Sicherheitsmitarbeiter das Gelände: Tore müssen geöffnet und geschlossen, Heizungs- und Lüftungsanlagen kontrolliert und bei winterlichen Temperaturen die Wege eis- und schneefrei geräumt werden. Dann beginnt der Arbeitstag für das Team gegen 5.30 Uhr: lange, bevor die ersten Kunden in die Geschäfte strömen und eine unbeobachtete Zeit für auffällige Reparaturarbeiten.

Die abendliche Runde startet um 18 Uhr am Info-Punkt. André Höfting und Christian F. laufen mit langen Schritten durch die Mall. Anders als die Besucher staunen sie nicht über die funkelnden Lichterketten oder schauen begehrlich auf die opulenten Schaufensterdekorationen. Ihre Blicke schweifen stattdessen routiniert vom gepflasterten Boden bis hoch zu den Dächern der Ladenfassaden und suchen nach sichtbaren Unvollkommenheiten: Lämpchen, die nicht strahlen, lose Kabel, vergilbte Warnbänder. Am Eingang Süd werden sie fündig. Am Weihnachtsstern über der Glasschiebetür leuchtet die oberste Zacke nicht. „Das darf nicht so bleiben“, befindet Höfting und macht sich eine gedankliche Notiz: morgen reparieren lassen.

Facilitymanager André Höfting (l.) und sein Kollege Christian F. vom Sicherheitsteam des DOC. Foto: Sabine Sitte Facilitymanager André Höfting (l.) und sein Kollege Christian F. vom Sicherheitsteam des DOC. Foto: Sabine Sitte

Für das Sicherheitsteam arbeiten neun Männer mit unterschiedlichen Berufsabschlüssen und zwei Frauen im Büro zur Unterstützung des Facility Managers. Sie sind ausgebildete Schlosser, Schreiner, Mechaniker oder Elektriker. Ein Kollege ist Gärtner. Er kümmert sich um die Pflege der Außenanlagen sowie der Grünpflanzen im Outlet-Center. „Kleinigkeiten reparieren wir selbst“, sagt André Höfting. „Für größere Projekte holen wir externe Fachkräfte dazu.“ Wie für die Dekoration der Weihnachtsbeleuchtung. Ganze 14 Nächte hat die Installation der zahlreichen Lichterketten gedauert, die das Center nun in festlichen Glanz tauchen.

Der Zugang hinter die Kulissen des Einkaufsparadieses fügt sich beinahe unscheinbar in die Häuserfassaden ein: Lautlos schwingen die meterhohen hölzernen Flügeltüren auseinander und dahinter liegt die verborgene Welt der Vorratslager, Warenannahme und Kellerzugänge. Nur ein prall gefüllter Müllsack steht wie verloren an der Seite. „Der muss nach Ladenschluss noch entsorgt werden“, lassen die beiden Sicherheitsmänner verlauten. Beim Thema Brandschutz dulden sie keine Ausnahmen.

Ihr Kontrollgang führt sie nun in die Keller unter dem Center. Von hier aus werden Strom, Heizung, die Brandmeldezentrale und die elek­tronische Lautsprecheranlage gesteuert. Kilometerlang winden sich die Kabel für den Datentransfer an den Betonwänden entlang durch die blitzsauberen unterirdischen Gänge. Täglich kon­trolliert der Sicherheitsdienst die Anlagen auf Defekte und Störmeldungen. Stimmt der Druck, läuft der Generator? Auch beim Notstromaggregat startet Christian F. für den möglichen Notfall einen Testdurchlauf.

Ob ein Mal am Tag oder nur jährliche Kontrollen – für alles gibt es Checklisten.

Die nächste Station führt die Männer ganz nach oben in das Kinderparadies im denkmalgeschützten Gebäudetrakt. Mitarbeiterin Mieke reklamiert ein paar fehlende Kabelbinder am Netz der Kletterburg. Nach ein paar Handgriffen hat Christian F. das Problem gelöst. „Eine Deckenlampe funktioniert auch nicht“, bemerkt André Höfting. Eine weitere Notiz auf dem imaginären To-Do-Zettel.

Natürlich sind alle neun Kollegen des Sicherheitsdienstes auch im Umgang mit Ladendiebstählen geschult. Sogar mit Sachkundenachweis für das Bewachungsgewerbe. „Dass wir Präsenz zeigen, ist für manche Langfinger vielleicht schon abschreckend“, hoffen die beiden Sicherheitsmitarbeiter und wissen gleichzeitig: Manche Diebe sind skrupellos.

Kleinere Reparaturen erledigen die Mitarbeiter selbst. Foto: Sabine Sitte Kleinere Reparaturen erledigen die Mitarbeiter selbst. Foto: Sabine Sitte

Um 19 Uhr schließen die Läden. Auf dem Weg zurück zum Info-Punkt haben An­dré Höfting und sein Kollege Christian F. keinen Feierabend: Akribisch pulen sie achtlos ausgedrückte Zigarettenstummel aus Blumenkübeln oder bücken sich nach weggeworfenen Papierschnipseln. „Wir achten sehr auf Sauberkeit“, sagt Facility Manager Höfting. „Die Besucher sollen sich wohlfühlen, ohne dass wir groß in Erscheinung treten.“