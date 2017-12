Die kleine LED-Taschenlampe, die er als neuer Leiter seinem Team vor elf Jahren mitgebracht hat, ist für Marko Marincel bis heute eine Art Wegweiser: „Manches Mal ist uns in den vergangenen Jahren ein Licht aufgegangen, und wir haben neue Wege gefunden.“ Seit 2006 leitet der Ochtruper das Regionalbüro Ost des Bistums Münster.

Mit seinen Mitarbeitern kümmert er sich um eine zeitgemäße Kinder- und Jugendseelsorge in den Kreisdekanaten Warendorf und Steinfurt sowie im Stadtdekanat Münster. Ihre Aufgabe: Sie unterstützen die Haupt- und Ehrenamtlichen in den Pfarreien.

Mitarbeiter des Bistums ist der 51-Jährige allerdings schon viel länger – genau gesagt, seit 25 Jahren. Nach einer kaufmännischen Ausbildung im Krankenhausbereich entschloss sich Marincel, angeregt durch seinen Zivildienst in den Caritaswerkstätten Langenhorst, ein Studium der Sozialpädagogik anzuhängen. Während dieser Zeit arbeitete er als Honorarkraft für Tage religiöser Orientierung (TrO) auf der Jugendburg Gemen. Das Diplom in der Tasche, machte er ein Jahrespraktikum in der damaligen Regionalstelle Borken. Er blieb bis 2006.

Als Leiter des Regionalbüros Ost ist der verheiratete Vater zweier erwachsener Kinder verstärkt in administrative Aufgaben eingebunden. Als Mitglied im Vorstand des BDKJ-Kreisverbandes Steinfurt geht es ihm vor allem um die jugendpolitische Interessensvertretung: „Wir haben in den vergangenen Jahren eine gute Vernetzung und konstruktive Zusammenarbeit mit den Verbänden, der Politik und der Verwaltung erreicht.“ Besonders freut er sich über die Aufstockung der Zuschüsse für Ferienfreizeiten und Leiterschulungen.

Im Vergleich zu früher habe sich einiges verändert: Marko Marincel und sein Team bemerken eine verstärkte Anfrage nach konkreten Angeboten für die Jugendpastoral vor Ort. Hauptamtliche seien Ansprechpartner, Unterstützer und Koordinatoren der Jugendarbeit, aber sie seien auf die Unterstützung durch Ehrenamtliche in der Pfarrei angewiesen. Angebote der Regionalbüros nehmen sie deshalb als Entlastung an.

Bei aller Arbeit: Rituale sind Marko Marincel wichtig. Dazu gehört die morgendliche Kaffeerunde mit den Kollegen von der Jugendkirche „effata“. Bei dieser Gelegenheit werden gerne Dinge auf kurzem Dienst-weg besprochen.

Besonders die Gestaltungsmöglichkeiten gefallen Marincel an seinem Job: „Es macht mir Freude, neue Projekte zu entwickeln und Ideen zu verwirklichen. Der bevorstehende Katholikentag bietet dazu eine gute Gelegenheit.“ Dass sein Arbeitgeber hohes Vertrauen in die Fachlichkeit und Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter setzt, schätzt Marko Marincel sehr.