Hinter der Garage eines Wohnhauses stand ein Verschlag mit Kaminholz in Flammen. Foto: M. Fahlbusch

Ochtrup -

Die Freiwillige Feuerwehr Ochtrup ist am frühen Montagabend zu einem Brand am Postdamm ausgerückt. Hinter der Garage eines Wohnhauses stand ein Verschlag mit Brennholz in Flammen.