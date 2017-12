Ein zufälliger Blick nach draußen hat einen Ochtruper in der Nacht zu Dienstag in erschrockenes Erstaunen versetzt. Als er gegen 3.40 Uhr an der Haustür vorbeiging, sah er durch die Scheibe einen unbekannten Mann auf dem Beifahrersitz seines unter dem Carport abgestellten Autos sitzen.

Als der Fremde den Bewohner bemerkte, stieg er aus und ging davon. Die Polizei suchte laut einer Pressemitteilung unmittelbar nach dem Mann, den der Ochtruper beschrieben hatte. In der Nähe trafen die Beamten einen 31-Jährigen an und überprüften ihn. Bei ihm wurden keine verdächtigen Gegenstände gefunden. An dem Wagen, der am Elchdamm stand, konnte die Polizei keine Aufbruchspuren feststellen. Auch war nichts aus dem Auto entwendet worden.

Am Dienstagvormittag meldete sich dann ein Autofahrer bei der Polizei, dessen – nach seinen Angaben verschlossener – Wagen in der Nacht zum Dienstag am Nienborger Damm geparkt war. Aus dem Seat wurden etwas Bargeld und eine Sonnenbrille gestohlen.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang: „Überprüfen Sie, ob der Wagen tatsächlich verschlossen ist!“ Auch den Ochtruper Beamten seien mehrere Fälle bekannt, bei denen Diebe bewusst nach unverschlossenen Autos Ausschau hielten.