Am 14. Januar (Sonntag) spielen die Friesenfolker um 17 Uhr ihr Konzert in der Töpferstadt. Und sie bringen Verstärkung mit: Die Gruppen „La Kejoca“ und „Triangel“ stehen an diesem Nachmittag ebenfalls auf der Bühne.

Allerdings: Anders als in den Vorjahren gastieren die Bands dieses Mal nicht in der evangelischen Kirche – aus Platzgründen. „Die Musiker reisen mit umfangreichem Equipment an“, heißt es in einer Pressemitteilung. Stattdessen ist das Forum der Realschule der Ort des Geschehens.

Folk-, Welt- und klassische Musik gibt es an besagtem Sonntag zu hören: von der Arie aus Bachs Weihnachtsoratorium über englische Christmas Carols bis zu bekannten Opern-Arien, vom christlichen Folksong und Flamenco-Musik über weihnachtliche Volkslieder und besinnliche Instrumentalmusik bis zum Gospel-Song. „Folk meets Classic – Musik in d‘ Lüchterkark“ ist ein gemeinsames Projekt von Laway, La Kejoca und Triangel. „Da trifft ein singender Wattführer auf einen Flamenco-Gitarristen aus dem Ammerland, eine Opernsängerin mit lateinamerikanischen Wurzeln auf einen friesischen Barden von der Nordseeküste“, heißt es in einer Ankündigung.

Insgesamt spielen die Musiker auf ihrer Tournee durch Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen 24 Konzerte. Die musikalische Leitung liegt wieder in den Händen von Keno Brandt. Carmen Bangert und Keno Brandt sind die klassischen Gesangssolisten in diesem Crossover-Konzertprojekt. Begleitet werden sie bei ihren Arien vor allem von Jonas Rölleke an der Violine und von den Laway-Folkmusikern.

Karten für das Konzert am 14. Januar gibt es in der Buchhandlung Steffers, bei Carsjen van Schwartzenberg unter Telefon 0 25 53/9 83 77 oder E-Mail carsjen ­@schwartzenberg.de sowie online. Die Gruppe Laway plant laut Pressemitteilung im April bereits ein weiteres Konzert in Ochtrup – mit einem anderen Programm, in kleinerer Besetzung und dann auch wieder in der evangelischen Kirche.