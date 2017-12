Drei kleine Abenteurer: Die Zwillinge Damian und Adrian sowie ihr kleiner Bruder Emilian sind in den Abendstunden mit Erzieherin Rita Stricker alleine – und genießen diese Freiheit und Ruhe offenbar. Mutter Svetlana Jakobi arbeitet derweil in der Spätschicht. Foto: Sabine Sitte

Ein bisschen erinnert es an den Kinofilm „Nachts im Museum“ mit Ben Stiller: Wenn im Caritas-Kindergarten „Der kleine Prinz“ der offizielle Feierabend naht, die Kinder nach Hause gegangen sind und plötzlich Ruhe in allen Räumen einkehrt, beginnt für drei kleine Jungen ein wahres Abenteuer.

Von Sabine Sitte

Für ein paar Stunden sind Damian, Adrian und Emilian Jakobi die Könige in ihrem Kindergartenreich. Mama Svetlana hat Spätschicht. Bis sie kommt, dauert es noch ein Weilchen.

Es ist 19 Uhr. Nach einer Toberunde im Bällchenbad, ein paar Runden mit der Lego-Eisenbahn und dem gemeinsamen Abendessen mit Erzieherin Rita Stricker haben die dreijährigen Zwillinge Damian und Adrian nun eine neue Idee: Funzeln mit Taschenlampen wäre prima. Mit einer frischen Windel am Po schließt sich Bruder Emilian dem Trupp an. Im dunklen Forscherzimmer gibt es für die mutigen Entdecker viel zu erleben. Die Lichtkegel huschen über Betten und Regale und zaubern Schattenspiele an die Wände. Es ist ein bisschen gruselig, doch Rita passt gut auf. Oh, was ist das? Damian hat eine Glasmurmel unter dem Bettkasten erspäht, Adrian ein paar Krümel. Schnell ist das runde Spielzeug geborgen und kullert fröhlich über den Boden zwischen den Jungen hin und her. Der zweijährige Emilian hat bald keine Lust mehr, legt sich auf die Erde und rollt sich einmal quer durch das ganze Zimmer. Was für ein Spaß! Dann wirft er sich in Rita Strickers Arme und will kuscheln.

„Das ist das Schöne an diesen Abendstunden“, sagt die Erzieherin. „Morgens sind die Kinder einige von vielen, abends kann man sich individueller mit ihnen beschäftigen. Und sie genießen ihre Freiheit und die Ruhe.“

Die Randzeitenbetreuung ist ein Modellprojekt des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unter dem Namen „Kita plus“. Seit Oktober 2016 beteiligt sich auch der Ochtruper Caritas-Kindergarten an diesem Programm. Ochtruper Eltern können ihre Sprösslinge bis 20.30 Uhr im Kindergarten in guten Händen wissen. „Wir beschäftigen extra dafür eine fest angestellte pädagogische Fachkraft“, erzählt Leiterin Claudia Lewejohann. Das Angebot steht allen Schützlingen der Ochtruper Kindergärten offen und kostet die Eltern kein zusätzliches Geld. Sogar ein Bringe-Taxi steht zur Verfügung. „Nur ihr Abendessen müssen die Kinder mitbringen.“ Schichtdienst, Überstunden, Arbeitszeiten außerhalb der Kita-Öffnungszeiten: „So bieten wir eine Möglichkeit, Familie und Beruf gut miteinander zu vereinbaren“, sagt Claudia Lewejohann.

Optimal für Svetlana Jakobi. Die junge Mutter arbeitet ein bis zwei Mal die Woche in der Spätschicht bis nach 19 Uhr im nahen Outlet-Center. Dann bringt sie ihre drei Jungs erst am frühen Nachmittag in den Kindergarten, damit deren Tag nicht zu lang wird. „Es ist eine super Chance, den Job zu behalten.“ Vor allem, wenn man nicht immer Eltern oder Freunde um Hilfe bitten möchte. Oder gar keine anderen Betreuungsmöglichkeiten hat.

Bis zu zehn Kinder können in der Randzeitenbetreuung mit zwei Fachkräften aufgenommen werden. Die Anmeldung ist unbürokratisch. „Ein Anruf bei uns bis spätestens 12 Uhr mittags“, sagt Claudia Lewejohann. „Damit wir uns darauf einstellen können.“

Trotzdem hatte Svetlana Jakobi am Anfang ein schlechtes Gewissen, ihre Kinder so lange in die Einrichtung zu geben. „Doch ich sehe ja, dass es ihnen damit gut geht und sie sich wohlfühlen.“ Das Projekt des Familienministeriums läuft noch bis Ende 2018. Was danach kommt, ist ungewiss. Die 29-Jährige wünscht sich, dass mehr Kinder das Angebot nutzen würden.

Adrian, Damian und Emilian erobern derweil das Foyer als Rennstrecke für ihre Bobby-Cars und sausen mit lautem Getöse um die Hindernisse. Als sie ihre Mutter sehen, hält sich der Jubel in Grenzen – und Adrian mault sogar: „Du sollst noch mal weggehen, weil es so schön hier ist.“