Andere Musikgruppen in Ochtrup mögen Silberrücken haben – der Spielmannzug Weiner-Schützen präsentierte nun gleich vier „Goldbären“. Benno Wieling, Meinhard Volkmer, Edgar Wiggenhorn und Helmut Harenbrock halten dem Spielmannszug mit den grünen Jacken seit 50 Jahren die musikalische Treue und sind eigentlich aus der Truppe gar nicht wegzudenken.

Von Martin Fahlbusch

„Das muss man erst mal schaffen“, betonte Jürgen Reschke, der erste Vorsitzende und aktuelle Tambourmajor des Vereins, auf der Weihnachtsfeier im Stadtmusikhaus. Er hob den freiwilligen Einsatz der Jubilare hervor: ihre Bereitschaft zur aktiven, klingenden Vereinsarbeit, zur Mitarbeit im Vorstand und zum Engagement in der musikalischen Ausbildung. „Und weil wir eine Truppe aus Jung und Alt sind, sind sie mit ihrer Zuverlässigkeit auch Vorbild für die Jüngeren“, betonte Reschke.

Natürlich konnten die vier so manche Geschichten von ihren unzähligen Auftritten erzählen. „Ich bin während einer Maifeier von Kumpels angesprochen worden, ob ich nicht mitmachen wollte“, erinnert sich Edgar Wiggenhorn, der nun aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten muss. Er bildet mit seinem Schwager und Jubilar Helmut Harenbrock so etwas wie die Köpfe eines echten Familienclans, der den Spielmannszug auch personell stärkt. „Ich glaube, Norbert van Dyk, der leider nicht mehr lebt, hat mich angesprochen“, sagte Harenbrock. „Ich bin geblieben und habe auch die Trommel ausgebildet – übrigens anfangs auf dem großen Tisch, den wir als Trainingsfläche nutzen mussten.“ Helmut Harenbrock ist heute zudem so etwas wie der Hausmeister des Stadtmusikerhauses.

Meinhard Volkmer war in den 50 Jahren seiner aktiven Mitgliedschaft immer eine markante Erscheinung im Spielmannzug und lernte auch hier seine spätere Frau kennen. „Ich habe unserem Vorsitzenden zwar nicht die Flötentöne, dafür aber das Trommeln beigebracht“, schmunzelt er, der nach einem Hörsturz versuchen will, im kommenden Jahr wieder aktiv einzusteigen. Und Volkmer weiß wie die anderen Geehrten auch, wie wichtig die Ehefrauen von Spielleuten sind.

Und dann ist da noch Benno Wieling. „Der Kerl ist echt Kult hier unter den Musikern ich Ochtrup“, lobt ihn der erste Vorsitzende Reschke. „Der und die große Pauke sind eine echte Einheit, wiewohl der schon alles mögliche im Spielmannszug gespielt und lange Jahre auch als Tambourmajor fungiert hat.“

„Ich habe mal für eure Ehrenurkunden vom Volksmusikverband Westmünsterland Rahmen aus Eiche ausgesucht. Das passt doch irgendwie zu euch“, flachste der stellvertretende Vorsitzende Bernd Holtmann und überreichte zusammen mit Jürgen Reschke Urkunden, Ehrenplaketten und Anstecknadeln. Und dann ging die Goldbärenparty richtig los . . .