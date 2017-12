In Zusammenarbeit mit dem Lauftreff Ochtrup organisiert die Volkshochschule an Silvester wieder eine Veranstaltung für Läufer, Walker und Nordic-Walker. Drei Strecken zwischen fünf und zwölf Kilometern führen von der Villa Winkel im Stadtpark durch die Oster-Bauerschaft und zurück.

Die Distanz sollten die Teilnehmer so auswählen, dass alle nach ungefähr 45 bis 60 Minuten wieder an der Villa eintreffen. Dort werden – zum Selbstkostenpreis – Glühwein und andere Getränke ausgeschenkt (Tasse ist mitzubringen), um den geselligen Ausklang einzuleiten, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Start erfolgt um 13 Uhr vor der Villa Winkel. Umkleidemöglichkeiten stehen nur den Damen zur Verfügung.

Auf die Erhebung eines Startgeldes verzichten die Organisatoren. Es werden im Anschluss an den Lauf jedoch Spenden für das Chak-e-Wardak-Hospital in Afghanistan unter der Projektleitung von Karla Schefter erbeten. Um die Organisation zu erleichtern, wird um Anmeldung unter Telefon 0 25 53/9 39 80 oder im Internet gebeten.