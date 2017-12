Rheine / Ochtrup -

Wegen Drogenbesitzes und -abgabe an Minderjährige stand ein 31-jähriger Ochtruper am Dienstag in Rheine vor Gericht. Er soll in der Nacht auf den 4. Juni einem 17-Jährigen auf einer Party in Gronau eine Ecstasy-Tablette überlassen haben. Später wurden laut Anklage in seinem Auto noch drei Pillen gefunden.