Es ist ziemlich dunkel vor der Turnhalle der Marienschule. Nur einige großkalibrige Autos parken neben dem Wendehammer. Plötzlich schlängelt sich flötend ein Radfahrer um die Wagen herum, die gefütterte Windjacke bis zum Hals zugezogen und die altgediente Schlägermütze keck in der Stirn. Sein Abgang vom Drahtesel würde hohe Wertungen in der B-Note erzielen. Allein der nun freigewordene Fahrradsattel lässt erschaudern. Da sind an nicht gerade unproblematischen Stellen riesige Eisenfedern verbaut von einer Größe und augenscheinlichen Schnellkraft, dass der Pedaleur jedem Schlagloch weise ausweichen sollte, will er nicht wie vom Katapult geschossen in irgendwelchen Baumwipfeln landen.

Hannes Flormann heißt der Pedalritter, den seine Mitsportler der Einfachheit halber „Hennes“ nennen. Kann man ja auch besser behalten. Der hat nicht nur die Mega-Fiets, sondern auch den Schlüssel zu Umkleide und Sporthalle.

Voller Körpereinsatz an der Steppbank. Foto: Martin Fahlbusch Voller Körpereinsatz an der Steppbank. Foto: Martin Fahlbusch

An diesem Abend haben sich nur wenige Mitstreiter durch das nass-nieselige Wetter getraut. Aber „Hennes“ kennt keine Gnade. Nach dem Sprung ins Wettkampftrikot holt er die Mutter aller Ghettoblaster aus dem Materialraum – das Gerät würde heute wohl bei jedem Kindergeburtstag bedauerndes Lächeln hervorrufen. Schließlich besitzt es tatsächlich noch ein Kassettendeck – die älteren Leser werden sich dunkel erinnern. Aber es gibt auch ein CD-Abspielteil und das wird jetzt gebraucht.

Zuerst aber baut die Männerschar Steppbänke auf, und spätestens als der immerhin 72-jährige Vorturner auf die Play-Taste drückt, kommen die längst vergessenen Jane-Fonda-Bilder wieder hoch.

Die Männer-Riege spult unter der Leitung des Laiendarstellers Flormann eine Step-Aerobic-Sentenz runter, dass es eine Art ist. Bruder Hennes fallen immer neue Bewegungsabläufe ein, die von seiner Truppe artig und allerfeinst nachgeahmt werden. Das alles in einem Tempo, dass dem Betrachter am Rand schon nach fünf Minuten der Schweiß herunter rinnt – nur vom reinen Zuschauen.

Und dann diese Musik. Da hilft nur noch der Blick ins Lehrbuch: „Bei Aerobic-Musik sollte der Beat zwischen 125 und 150 Schlägen pro Minute liegen. Low-Impact-Übungen haben maximal 140 Schläge, High-Impact-Übungen können Sie aber bereits ab 135 Schlägen pro Minute durchführen.“ Na dann: Viel Spaß!

Den hat die Truppe. Der Rekorder krächzt, als hätte sein letztes Stündlein geschlagen mit Soundsalven zum Wegrennen und in einer Lautstärke, dass der Besucher geneigt ist, das Hörgerät auszuschalten. Allein die Männerriege zappelt unbeeindruckt weiter. Zwischendurch brüllt der Berichterstatter die Frage in die Runde, was denn das für Horror-Mucke sei. Der Kommentar von Hermann Laurenz ist trocken: „Die höre ich seit Jahren gar nicht mehr.“ Aber die Übungen sitzen. Hut ab!

Vielleicht liegt es daran, dass die Presse anwesend ist, aber Konstantin Schlee tut mal so, als müsse er sich nach 30 Minuten den Schweiß abwischen – allein, seine Stirn ist trocken. Berthold Brillert und Alexander Uber greifen kurz zur Wasserflasche. Das ist schon alles, denn dann geht es sofort weiter: Basketballeinlage. Zwei gegen drei über die gesamte Hallenfläche, U-60 gegen Ü-60, – aber nur der Form halber. Ohne Pause und mit dem gleichen Volldampf. Da hat der Beobachter beeindruckt aber bereits mit Atemproblemen kämpfend, die Halle verlassen.