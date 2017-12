Von Marin Fahlbusch

Die Konfirmanden der evangelischen Kirchengemeinde aus Ochtrup und Metelen knabberten am Dienstagnachmittag nur zurückhaltend an dem Gebäck, das die Mitarbeiterinnen Jennifer Feldevert und Petra Reinholz sowie Pfarrerin Heike Bergman auf die Tische im weihnachtlich dekorierten großen Saal des evangelischen Gemeindehauses gestellt hatten. Denn neben einer Betrachtung über den Sinn und Unsinn zum Fest der Geburt des Erlösers standen die drückenden Frage nach Rohstoffverbrauch, Ausbeutung und Menschenrechtsverletzungen im Raum.

Im Rahmen des Konfirmandenunterrichts war Pfarrer Dr. Jean-Gottfried Mutombo aus der Demokratischen Republik Kongo an diesem Tag zu Gast. Er arbeitet beim Amt für Mission, Ökumene und kirchliche Weltverantwortung (MÖWE) Westfalen in Dortmund. Mutombo machte anschaulich – und ohne die gegebenen Vorteile von Digitalisierung und Technisierung zu verteufeln – am praktischen Beispiel Handy deutlich, dass Zusammenhänge zwischen Rohstoffausbeutung und verbreiteter Kinderarbeit bei der Förderung von Rohstoffen im Kongo bestehen. Besagte Rohstoffe sind zur Herstellung von Smartphones notwendig. In vielen Ländern – auch in Deutschland herrsche ein bedenkenloses Konsumverhalten, das es unabdingbar mache, möglichst immer das neueste Geräte zu besitzen. „Es ist wunderbar, dass die Menschen durch die Segnungen der Kommunikationstechnik immer weiter zusammenwachsen, aber dem steht als bitterer Kontrast gegenüber, dass große weltweit agierende Konzerne die Rohstoffe im Kongo und die Menschen ausbeuten. Rund 77 Prozent der dortigen Bevölkerung müssen mit zwei Dollar am Tag zum Leben auskommen“, berichtete der kongolesische Pfarrer.

Er warb für mehr Aufmerksamkeit sowie Nachdenken und stellte das Projekt „Handy-Aktion NRW“ vor, bei dem alte, ungenutzte Mobiltelefone – in Deutschland sollen das rund 104 Millionen sein – zum Recycling von Rohstoffen gesammelt werden. Die damit gewonnene Spenden kommen sinnvollen Projekte, beispielsweise für sauberes Wasser und Schulbildung im Kongo, zugute. „Es ist unsere Aufgabe, mit geschärftem Blick unsere Verantwortung zu erkennen und durch unser Handeln ein Stück umzusetzen. Leisten wir gemeinsam diesen kleinen Beitrag zur Veränderung“, lud PfarrerMutombo die Konfirmanden ein.