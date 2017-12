Der ASV „Gut Fang“ Langenhorst stellt sein Jahresprogramm für 2018 vor:

► Am 13. Januar (Samstag) steht für die Junioren und Senioren ein Arbeitseinsatz an. Los geht es um 9 Uhr an Plietes See. Am 27. Januar (Samstag) treffen sich Junioren und Senioren um 9 Uhr erneut zum Arbeitseinsatz. Diesmal am Haddorfer See.

► Ein weiterer Arbeitseinsatz am Haddorfer See steht am 10. Februar (Samstag) an. Start ist um 9 Uhr. Zu einer gemeinsamen Jahreshauptversammlung kommen Junioren und Senioren am 24. Februar (Samstag) zusammen. Beginn ist um 15 Uhr in der Vechtehalle.

► Am 22. April (Sonntag) ist um 7 Uhr an Beckers See Anangeln für die Senioren.

► Das Forellenangeln findet am 5. Mai (Samstag) statt. Los geht es um 14 Uhr an Beckers See. Am 19. Mai (Samstag) haben die Junioren ihr Anangeln. Beginn ist um 13 Uhr am Vechte-Sportplatz.

► Am 16. Juni (Samstag) findet das Wertungsangeln der Junioren um 13 Uhr an Beckers See statt. Am 24. Juni (Sonntag) ist das Königsangeln der Senioren. Beginn: 6 Uhr an Beckers See. Am 30. Juni (Samstag) organisiert der Verein das Freundschaftsangeln der Junioren. Start ist um 13 Uhr an Beckers See.

►Am 7. Juli (Samstag) findet das Sommerfest des ASV statt. Dazu treffen sich Junioren und Senioren um 14 Uhr mit Fahrrädern an Beckers See. In 2018 findet kein 18-Stunden-Angeln der Jugend statt.

► Am 8. September (Samstag) geht das Königsangeln der Junioren ab 13 Uhr an Beckers See über die Bühne. Das Freundschaftsangeln der Senioren beginnt am 16. September (Sonntag) um 7 Uhr am Haddorfer See. Zum Abangeln treffen sich die Junioren am 22. September (Samstag) um 13 Uhr am Vechte-Sportplatz. Eine Woche später, am 29. September (Samstag), findet das Abangeln der Senioren statt. Beginn: 13 Uhr an der Vechte am Spieker.

► Am 24. November (Samstag) kommen Junioren und Senioren zum Raubfischangeln zusammen. Treffen ist um 13 Uhr am Schulteich/Vechte.