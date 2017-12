Alles im Griff: Wirtin Michaela Ammertmann (l.) und Marieke Bos wuppen den Kneipenabend mitten in der Woche in Kocks Wirtshaus. Foto: Martin Fahlbusch

Wie sagte schon der Großvater: „An einer guten Kneipe kommt keiner vorbei – auch nicht Stan Libuda. Gut, heute müsste der vielleicht Timo Werner heißen, aber der Großvater stammte ja auch aus dem 19. Jahrhundert. Für unsere Adventsserie „24 Stunden in Ochtrup“ haben wir deshalb in der Jetztzeit WN-Mitarbeiter Martin Fahlbusch für eine Stunde in Kocks Wirthaus geschickt. Hoffentlich ist er nicht vorbeigelaufen . . .

Von Martin Fahlbusch

Von wegen. Die Frisur sitzt, der Kuli auch. Würde Michaela Ammertmann, die viele „Micki“ nennen dürfen, einen Saloon betreiben, säße der erwähnte Kugelschreiber da, wo früher der Colt war. Wirtin Ammermann, die durchaus große und besonders kleine Pferde mag, ist aber bekanntermaßen friedliebend und braucht keinen Neun-Millimeter-Peacemaker an einem Pistolengürtel. Sie macht es mit Charme – und dem erwähnten Schreibgerät, das an der Gürtelschlaufe ihrer Jeans an der rechten Hosentasche angedockt ist.

Als der Berichterstatter um 21 Uhr das Wirtshaus Kock betritt, ist die erste Halbzeit gerade vorbei. Nicht nur für das im TV laufende DFB-Pokalspiel, sondern auch für die Wirtin und Mitarbeiterin Marieke Bos, die beide den Laden ohne Gelbe oder Rote Karten locker im Griff haben. „Für einen Mittwochabend ist das Lokal ganz gut besetzt“, bemerkt Marieke Bos zufrieden, „aber ohne Stammgäste käme man auch nicht rund.“ Etwa 30 Gäste haben die trockene und angenehme Atmosphäre drinnen der miesen Vorweihnachtsregensuppe draußen vorgezogen. Kluge Entscheidung. Drei Stammtischmannschaften ordern Pils und andere Leckereien, frönen dem Small-Talk oder lassen die Karten sprechen – die dazu gehörenden Lebensweisheiten des pochenden Spielerherzens inklusive.

Früher schwieg der geneigte Gaststättenbesucher an der Theke allein sein vor ihm stehendes Kaltgetränk an. Heute hat sich das Kaltgetränk schon mal vom ergrauten Herrengedeck („Pils und Korn“) zu Aperol Spritz und Whiskey-Cola gemausert, aber der neue, zumeist ebenso stumme Freund heißt nunmehr Smartphone. Das sollte aber besser keine Bekanntschaft mit dem wie auch immer gearteten Kaltgetränk machen.

Für solche cellulare Ablenkungen hat die Damenriege hinter den Zapfhähnen indes keine Zeit und überrascht zudem mit einer weiteren Eigenschaft aus der fast vergessenen Schatzkiste „Kneipenkultur“. Hier wird nicht durch ständiges nervendes Nachfragen zum Trinken genötigt, sondern zuvorkommend bedient. Marieke Bos läuft beispielsweise wie ihre Chefin auch schon mal für eine einzelne Flasche Wasser – samt gespültem Glas.

Richtig, spülen steht für das Damen-Duo auch auf der To-do-Liste und ist eine gute Gelegenheit, mit einem Pärchen zu plaudern, das ebenfalls an der Theke sitzt. Genau gegenüber, am anderen Ende des Tresens, haben es sich zwei Herren – sagen wir mal diplomatisch mittleren Alters – auf der Thekenbank gemütlich gemacht. Oberarm an Oberarm plaudern sie über die Welt und den Ochtruper Kirchplatz und starten mitunter eine Charme-Bestellungsoffensive in Richtung Servicekräfte. Diese Avancen werden umgehend von dort mit dem georderten Hochprozentigem sowie einem frischen Spruch gekontert. Profis halt.

Apropos Zwiegespräch: Der Kommentator in der Halbzeitausgabe der Tagesthemen plaudert über das Problem Polens mit der Europäischen Union ins Leere. Man hat ihm den Ton abgestellt. Bemerkenswert hingegen die Tatsache, dass durch die Kneipenluft angenehm ausgepegelte Musik weht. Man hat aber von dem fürchterlichen Vorweihnachtsgedudel Abstand genommen. Dafür sind schon mal aktuelle Hits zu erkennen. Gerne wäre der Berichterstatter noch geblieben, aber die Redaktionsuhr hat nach 60 Minuten ausgetickt. Hinaus in die Suppe, die jetzt auch noch mit Nebel abgeschmeckt ist . . .