Ihr Programm für das Jahr 2018 präsentierte jetzt die KAB St. Paulus. Das Angebot richtet sich an Mitglieder ebenso wie an andere Interessenten.

So werden in den Monatsversammlungen Themen behandelt, die Informationen vermitteln, zum Nachdenken anregen und zum eigenverantwortlichen Handeln ermutigen sollen, schreibt die KAB in einem Pressetext.

Die Situation verfolgter Christen wird bei zwei Veranstaltungen beleuchtet. Dazu hat die KAB den CDU-Bundestagsabgeordneten Karl Schiewerling aus Nottuln und die gebürtige Irakerin Dr. Faten Shamoon aus Rheine eingeladen. Bürgermeister Kai Hutzenlaub ist ebenfalls als Referent Gast der KAB und wird über die Kommunalpolitik in Och­trup berichten. Den Zusammenhang von Gerechtigkeit und Menschenwürde erläutert Diözesanpräses Michael Prinz, und die Pflegedienstleiterin des Malteser-Hilfsdienstes, Ina Rawert-Beerlage, spricht über die Zukunft der Pflege. Wie in der St.-Lambertus-Pfarrei Hilfe im Notfall geleistet wird, berichten die Ehrenamtlichen des Sozialbüros „Offenes Ohr“. Schließlich werden Sinn und Wert des Erntedankfestes behandelt.

Fester Bestandteil des Programms seien auch die Generalversammlung, das Patronatsfest, die Adventsfeier und wieder eine Reise nach Rom, die inzwischen voll belegt sei, heißt es im Text weiter. Die Betstunden am Herz-Jesu-Freitag, Mai-, Rosenkranz- und Kreuzwegandacht sowie das sozialpolitische Abendgebet am Gründonnerstag bildeten das Herzstück zum Thema Glaube, Kirche und Religion.

Ebenso wendet sich die KAB mit einigen Veranstaltungen an besondere Zielgruppen – an Frauen und Senioren.