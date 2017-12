Von Maximilian Stascheit

In allen Familien gibt es Rituale und Gepflogenheiten, ohne die der Heiligabend kaum vorstellbar wäre: Der Kirchgang, das Racletteessen oder das Liedersingen vor dem Weihnachtsbaum. Für viele Kinder in Ochtrup beginnt das ritualisierte Festtagsprogramm mittlerweile jedoch schon am „Heiligmorgen“, denn bereits seit mehr als zehn Jahren erleichtert die KjG St. Marien den Kids mit dem „Spielplatz Sporthalle“ das Warten auf das Christkind. Auch in diesem Jahr strömen rund 260 Teilnehmer in beiden Hallen des Schulzentrums, um sich vor der Bescherung noch einmal so richtig auszutoben.

Zu den Klassikern der Aktion gehören die Tarzan-Seile und die Himmelsschaukel, auf denen die jungen Teilnehmer durch die luftigen Höhen der Sporthalle schweben. Auch Hüpfburgen, Fußball- und Basketballfelder sowie Jonglage-Übungen zählen zum festen Inventar des Sporthallenspielplatzes.

Allerdings lassen sich die Organisatoren der Aktion, die in diesem Jahr zweifach mit dem Thomas-Morus-Preis ausgezeichnet wurde, auch immer etwas Neues einfallen: „Das meiste hat sich in den letzten Jahren schon bewährt, aber heute haben wir zum Beispiel erstmalig eine Schießanlage und eine Sing-Star-Ecke“, erzählt Michelle Borgers.

Emma und Celina haben schon fast alle Stationen ausprobiert und sitzen jetzt in der Warteschlange für das Kistenklettern. „Das ist hier am besten“, sind sich die beiden Mädchen einig.

Wer es lieber etwas ruhiger hat, kann sich auch ein buntes Gesicht schminken lassen oder in der Bastelecke schnell noch für Weihnachtsgeschenke sorgen. Dann vergeht die Zeit auch wie im Flug – und das Christkind kann endlich kommen!