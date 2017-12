Fahndungserfolg der Bundespolizei: Am Donnerstagmorgen nahmen Beamte der Bundespolizei einen 45-Jährigen fest, der per Haftbefehl gesucht wurde.

Die Bundespolizei hat am Donnerstagmorgen in der Regionalbahn 64 auf der Fahrt von Ochtrup nach Gronau einen 45-Jährigen verhaftet. Bei der Überprüfung seiner Personalien hatte sich herausgestellt, dass die Staatsanwaltschaft in Detmold den Mann wegen Diebstahls mit einem Haftbefehl suchte. Zur Verbüßung der 424-tägigen Restfreiheitsstrafe wurde der Mann in das Gefängnis in Münster gebracht.