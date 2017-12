Tiefe, lang gezogene Klänge hallen am Donnerstagmorgen durch die Fußgängerzone. Es sind die Töne der Midwinterhörner. Zur Winterzeit geben sich die Ochtruper Midwinterhornbläser jeden Donnerstag in der Fußgängerzone ein Stelldichein.

Von Irmgard Tappe

„Zuerst blasen wir in der Lambertikirche und dann auf dem Wochenmarkt“, sagt Marie Post, Mitglied der Gruppe. In Ochtrup haben sie vor einigen Jahren mit dem Midwinterhorn-Blasen ein Brauchtum eingeführt, das seinen Ursprung in den Niederlanden hat und auch in der Grafschaft Bentheim bekannt ist. In früheren Jahrhunderten wurden die Hörner als Signal zur Verständigung geblasen, wenn auf den weit auseinanderliegenden Bauernhöfen Hilfe benötigt wurde. Heute verbreiten sie winterlich-weihnachtliche Stimmung. Die Ochtruper Bläsergruppe hat jedenfalls schon viele Menschen mit ihren Auftritten erfreut – auch über die Grenzen der Töpferstadt hinaus.