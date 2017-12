Von Irmgard Tappe

Dieser wurde am 9. Juni 1809 in Warendorf geboren. Unmittelbar nach Gründung des Lehrerseminars in Lan­genhorst berief man ihn im Herbst 1833 zum Lehrer der Einrichtung. 49 Jahre übte er dort seinen Beruf als Seminar- und Musiklehrer aus. Nebenbei engagierte er sich als Organist. Von seinen Zeitgenossen wird er als gewissenhaft und pflichtbewusst beschrieben. „Durch seine tiefgläubige Gesinnung war er ein Vorbild für seine Schüler, deren allseitige Achtung ihn bis ins hohe Alter begleitete“, heißt es in einer ortsgeschichtlichen Quelle. Gravenkamp starb am 10. November 1892 in Langenhorst.