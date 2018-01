Eine Weile her: „ripo fabra“ bei einem Auftritt 1975 auf dem Sportplatz am ehemaligen DRK-Zentrum. Foto: ripo fabra

Von Martin Fahlbusch

Geschichten wie diese können nur im Düsteren und Nassfeuchten spielen. Und natürlich nur in Ochtrup.

Es war ein paar Wochen vor Weihnachten, und es nieselte mal wieder in allen Spielarten. Vor dem ehemaligen DRK-Zen­trum tauchten im Dunkeln ebensolche Gestalten auf. Sie entluden Autos und schoben große und kleine Kisten hin und her. Zumeist in Richtung Bühne.

Kaum eine Menschenseele beachtete dieses Ereignis, das durchaus denkwürdig war – denn hier wurde Bandgeschichte geschrieben: gut 50 Jahre melodiöser und harter „Rock’n’Roll“. Man erinnere sich und lasse sich den Namen auf der Zunge zergehen: „ripo fabra“ – bekannt in Ochtrup, dem Umland, den Niederlanden, im Keller des „Hubis“ und so manchen Justizvollzugsanstalten.

Ein Rückblick: Es begab sich zu der Zeit, als Bernhard Elling noch Statthalter, Pardon, Stadtdirektor in Och­trup war. Am 17. September 1977 spielte diese damalige Kultband ihr letztes – natürlich umjubeltes – Konzert im Ochtruper Stadtpark.

Die ersten zarten Pflänzchen der späteren „ripo-fabra-Truppe“ waren noch einmal gut 20 Jahre früher bei einer Entlassfeier der Realschule Ochtrup ins musikalische Erdreich gesetzt worden. Reinhard Fontein, den alle nur „Rille“ nannten, und Eberhard Gruhlke, der damals schon den Kampfnamen „Brako“ trug, traten gemeinsam mit Norbert Kersteins und dem bekannten Musiklehrer „Musikdirektor“ Andreas Holzhaus auf. Von dort an konnte es eigentlich nur bergauf in Richtung Musikkarriere gehen.

Wer mitgelesen hat, der hat schon die Bandnamenbestandteile „Ri“ und „Bra“ entdeckt. Zur Rhythmusgitarre und dem Gesang von Reinhard sowie der Sologitarre von Eberhard kamen dann noch das akustische Harmonie (!) und der Gesang von „Polo“, im bürgerlichen Leben Andreas Fontein und Bruder von Reinhard, sowie das Schlagzeug von Norbert van Dyck, der als „Funny“ auf die Becken und Trommeln haute. Die Aussprache dessen Spitznamens spielte stark in Richtung eines auch damals schon bekannten Knödel- und Püree-Herstellers – und fertig war der Bandname „ripo fabra“.

Die Truppe knödelte aber nicht etwa nur vor sich hin, sondern ging – wie man damals zu sagen pflegte – in Richtung „Underground“ wie Schmidts Katze ab, wiewohl Ochtrup doch gar keine Untergrund-Bahn hatte. Bedingt durch den musikalischen Stilwechsel, der stärker in Richtung heftigen Rock’n‘Roll trieb, übernahm Werner Wiers das Kommando hinter dem Schlagzeug. Und zack, legte man einen begeisternden Auftritt im Dezember 1972 im alten städtischen Jugendheim hin. Und das wiederum war später das (mittlerweile nun auch ehemalige) DRK-Heim.

Damit ist nun auch das Treiben vor dem Gebäude vor einigen Wochen im Nieselregen auch erklärt. Gut, die Herren mögen mittlerweile etwas in die Jahre gekommen sein, die Haare haben gar den Rückzug angetreten oder sind etwas grauer geworden oder schmücken jetzt als Bärte ihre Träger, aber der Virus „Rock“ blieb. Leider musste die Gruppe zwischenzeitlich den Tod von Keyboarder Andreas Fontein beklagen. Dessen Lücke hat samt Instrumentenwechsel nun Eberhard Gruhlkes Sohn Sebastian gefüllt. Vater rückte an die Keyboards, der Sohn an die Sologitarre.

Reinhard Fontein verschlug es in die Nähe von Bremen. Dort hat er nicht nur ein kleines Tonstudio, sondern auch die alte Liebe zu Ochtrup gepflegt. Und so trifft sich „ripo fabra“ immer noch und immer wieder an alter Wirkungsstätte oder aber bei Eberhard Gruhlke in der Weiner, um dort ein Maisfeld auch mal ohne Wind zum Zappeln zu bringen. Nach jedem Auftritt trotten die Musiker wie früher zu Bücker, um danach wie in alten Zeiten den Abend „ausrocken“ zu lassen. Und wer „ripo fabra“ jüngst erlebt hat, der kann nur bestätigen: Diese Viererbande hat immer noch und ungebrochen Bock auf Rock!