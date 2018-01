Von Maximilian Stascheit

Hochmotivierte Menschen starteten bereits in der Silvesternacht mit der Umsetzung ihrer guten Vorsätze. Schon wenige Minuten nach Beginn des neuen Jahres sollen auf den Straßen der Töpferstadt Menschen gesichtet worden sein, die noch unter knallenden Feuerwerkskörpern mit ihrem Liegestützen-Workout starteten. Und auch am Tage hatten sich bereits rund 130 Hobbysportler am Silvesterlauf in der Oster beteiligt.

Keine Frage: Auch bei vielen Ochtrupern steht mehr Sport ganz oben auf der Agenda für das neue Jahr. Das freut auch die zahlreichen Fitnessstudios der Stadt, die in den Anfangsmonaten des neuen Kalenderjahres regelmäßig mehr Kundschaft haben. „Wir merken schon, dass die Anmeldezahlen immer im Januar ansteigen“, erklärt Erik Bodon.

Der Geschäftsführer von Vital-Fit, der mit seinem Fitnessstudio an der Laurenzstraße beheimatet ist, kann im saisonalen Verlauf starke Schwankungen in der Frequentierung der Sportstätten feststellen. „Die hohen Zahlen halten meistens bis Ostern an und dann wird es erstmal etwas weniger“, berichtet er. Auch im Hochsommer, wenn viele in den Urlaub fahren und sich lieber an der frischen Luft bewegen, seien die Besucherzahlen geringer.

Bodon empfiehlt daher, die Neujahrsvorsätze möglichst langfristig anzulegen, damit sich nicht schon nach wenigen Monaten alles wieder beim Alten einpendelt. „Am besten legt man regelmäßige Termine fest, die man sich in den Kalender einträgt und dann unbedingt einhält“, rät Erik Bodon. Hilfreich könne dabei sein, seine Sportsachen immer parat liegen zu haben oder sie schon am Morgen mit ins Auto zu packen.

Einen richtigen Neujahrsschub konnte Tanja Seppelfricke bisher zwar noch nicht feststellen, doch auch die Leiterin der Sport-Oase am Langenhorster Bahnhof rechnet damit, dass die Besucherzahlen und Kursanmeldungen in nächster Zeit ansteigen werden. „Ich habe allerdings schon vor Weihnachten gemerkt, dass mehr Leute gekommen sind“, berichtet sie. Ihrer Meinung nach ist es wichtig, sich am Anfang nicht zu sehr zu strapazieren – besonders, wenn man zuvor längere Zeit inaktiv war. „Man sollte mit einfachen Sachen anfangen und den Körper langsam einarbeiten“, empfiehlt Tanja Seppelfricke. Hilfreich sei es auch, sich regelmäßig für die erreichten Ziele zu belohnen. Mit ihren Sportgruppen veranstalte sie beispielsweise Events wie Fahrten in eine Kletter- oder Trampolinhalle. „Mit den Sportgruppen für Frauen machen wir auch oft zusammen ein gesundes Abendessen, bei dem es dann vielleicht auch mal einen ungesunden Nachtisch gibt.“

Apropos Ernährung: Auch sie ist Tanja Seppelfricke zufolge ein elementarer Baustein, um seinen Körper wieder auf Trab zu bringen. „Nur Sport reicht dazu absolut nicht aus“, erklärt sie. Außerdem hat die Fitnesstrainerin gemerkt, dass insbesondere junge Leute ihren gesamten Tagesablauf umstellen, um regelmäßige Sportzeiten einplanen zu können. „Dadurch, dass Jugendliche nachmittags immer länger zur Schule gehen, verschiebt sich das Abendessen weiter nach hinten.“ War es in den Fitnessstudios früher um 18 Uhr noch ruhig, herrsche zu dieser Zeit nun Hochbetrieb.

Wer das Ziffernblatt auf der Waage jedoch ohne Hantelbanken und Cardio-Geräte zurückdrehen will, kann dies freilich auch mit anderen Angeboten erreichen. Wie Dorothee Leußing von der Volkshochschule berichtet, stünden vor allem Wassersportkurse wie Aqua-Fitness ganz oben auf der Beliebtheitsskala. „Dass sich zu Beginn des neuen Jahres mehr Leute anmelden, habe ich zwar noch nicht festgestellt. Ich denke aber, dass die Motivation schon zunimmt“, meint Dorothee Leußing.

Wer seine Vorhaben für 2018 schon kurz nach dem Start wieder zurückgestellt hat, sei getröstet: Die nächste Silvesternacht kommt. Und was wäre ein neues Jahr ohne gute Vorsätze…