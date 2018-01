Drei Mal täglich satt essen und trotzdem ein bis zwei Kleidergrößen verlieren? Der SC Arminia will das möglich machen – und bietet den Abnehmkursus „Schlank mit F.R.E.D.“ an.

Dieser geht über fünf Wochen und startet am Mittwoch (10. Januar) in der Villa Winkel im Stadtpark. Beginn ist um 19.30 Uhr.

„‚Schlank mit F.R.E.D‘ ist das erfolgreichste Abnehm- und Gesundheitssystem in Sportvereinen in Deutschland“, schreiben die Veranstalter in einer Ankündigung. Mehr als 2500 Menschen gäben dem Konzept Recht und verlören durchschnittlich ein bis zwei Hosengrößen in einem Monat. Die Hälfte der Teilnehmenden fühle sich fitter und leistungsfähiger, habe bessere Blutwerte oder benötige weniger Medikamente.

Die Kurse führt der SC Arminia in Kooperation mit der AOK und dem Kreissportbund Emsland durchgeführt. Eine lizenzierte F.R.E.D.-Trainerin erklärt die Kombination der neuen und wirkungsvollen Ernährungsprinzipien und Motivationstechniken zum Schlankwerden und Schlankbleiben. „Die Kombination aus den besten Diäten verspricht einfache Prinzipien statt komplizierter Rezepte“, heißt es in der Ankündigung. Als erstes muss der Körper die Fettverbrennung wieder erlernen – für die Teilnehmer heißt das: komplett auf Kohlenhydrate verzichten. „Das kann unangenehm werden, es gibt jedoch keine Alternative“, schreiben die Organisatoren weiter. In der zweiten Phase dürfen wieder einige Kohlenhydrate gegessen werden und Sport als „ultimativer Fettverbrenner“ kommt nun hinzu. Innerhalb der Kurslaufzeit sowie vier Wochen danach können die Teilnehmer ausgewählte Sportkurse des SC Arminia daher kostenlos besuchen.

Außerdem bietet F.R.E.D. ein sogenanntes „4+4 Online-Programm“ im Anschluss an den Kursus an, das den Erfolg festigen soll. Anmeldungen und weitere Informationen erhalten Interessierte im Internet.