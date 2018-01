Die Mitglieder des Freundeskreises Behinderter und Nichtbehinderter haben in diesem Jahr einiges vor. Im Folgenden stellen sie ihr Programm für das Jahr 2018 vor.

► Am 20. Januar (Samstag) steht die Jahreshauptversammlung im Ferdinand-Tigges-Haus an. Beginn ist um 15 Uhr. Im Programm ist unter anderem ein Auftritt der Tanzgruppe St. Marien.

► Kloatscheeten ist am 17. Februar (Samstag) geplant. Dazu treffen sich alle Teilnehmer auf Hof Rotermann in der Wester 166. Beginn ist um 14.30 Uhr. Anschließend will sich der Freundeskreis mit Grünkohl stärken. Hierfür ist eine Anmeldung erforderlich.

► Am 6. März (Dienstag) findet ein Mütterfrühstück im Café Knitterfrei statt. Los geht es um 9 Uhr. Auch hierfür ist eine Anmeldung erforderlich.

► Am 14. April (Samstag) organisiert der Freundeskreis einen Kinonachmittag im Cinema-Center in Ahaus. Abfahrt mit dem Bus ist um 13.45 Uhr am ehemaligen DRK-Zentrum.

► Für den 12. Mai (Samstag) steht die Besichtigung der Korn-Brennerei Berentzen in Haselünne auf dem Programm. Nähere Informationen will der Freundeskreis noch bekannt geben. Anmeldungen sind erforderlich.

► Der Barfußpark im Stift Tilbeck in Havixbeck ist das Ziel des Freundeskreises am 23. Juni (Samstag). Start mit dem Bus ist um 14 Uhr am ehemaligen DRK-Zentrum. Eine Anmeldung ist erforderlich.

► Am 28. August (Dienstag) findet ein weiteres Mütterfrühstück im Café Knitterfrei statt. Beginn ist um 9 Uhr. Anmeldungen sind erforderlich.

► Am 29. September (Samstag) steht eine Halbtages-Schmuggeltour mit Planwagen ab Gildehaus auf dem Programm. Abfahrt mit dem Bus ist um 13.30 Uhr am ehemaligen DRK-Zentrum. Bitte anmelden.

► Der Kegelnachmittag in der Gaststätte Köllmann findet am 13. Oktober (Samstag) statt. Beginn: 15 Uhr.

► Am 23. November (Freitag) öffnet der Freundeskreis wieder seine Weihnachtsbäckerei in der Pestalozzischule. Los geht es um 16 Uhr.

► Am 8. Dezember (Samstag) findet ab 15 Uhr die Nikolausfeier im Georgsheim statt.

► Zudem plant der Freundeskreis in Zusammenarbeit mit der VHS in der Pestalozzischule jeweils vier Bastelnachmittage im Frühjahr und Herbst. Beginn ist immer um 16.30 Uhr.