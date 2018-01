46 Gewinner gab es am Freitagnachmittag bei der Preisübergabe des WN-Weihnachtsrätsels in der Villa Winkel im Ochtruper Stadtpark. Foto: Anne Steven

Aus 1381 Einsendungen, die in diesem Jahr beim WN-Weihnachtsrätsel eingegangen sind, losten die Glücksfeen 46 Gewinner aus. Am Freitagnachmittag stand die Preisübergabe in der Villa Winkel an. Nur eine Person fehlte an diesem Nachmittag.

Von Anne Steven

Eine Person fehlte bei der Gewinnübergabe des Weihnachtsrätsels der Westfälischen Nachrichten am Freitagnachmittag: Die gute Seele der Redaktion und normalerweise die Miss Weihnachtsrätsel schlechthin – Brigitte Mikat – musste in diesem Jahr krankheitsbedingt passen. Und noch eine Sache war neu: Erstmals begrüßte Redakteurin Anne Spill die 46 Gewinner in den Räumen der Villa Winkel.

„Sie haben sich alle ganz schön ins Zeug gelegt“, begrüßte sie die Anwesenden. 1381 Einsendungen verzeichnete die Lokalredaktion Ochtrup bei der diesjährigen Ausgabe des Weihnachtsrätsels. Die Teilnehmer ließen sich weder von falschen Buchstaben-Sternen noch vom schmuddeligen Weihnachtswetter abhalten: Und so musste der Redaktionsbriefkasten über die Feiertage und zwischen den Jahren in regelmäßigen Abständen geleert werden. Hinzu kam, dass sich die Rätselkönige aus Ochtrup, Metelen und Wettringen nicht damit begnügten, die kleinen Coupons mit der Lösung zu versehen. „Die Kinder und auch einige Erwachsene haben in diesem Jahr wieder tolle Karten gebastelt“, berichtete Anne Spill von großen, üppig verzierten Sternen, Schokofiguren, und bunten Weihnachtskarten sowie reichlich Glitzer auf den Einsendungen.

Die Preise fürs Weihnachtsrätsel trägt Redaktionsassistentin Brigitte Mikat meist schon in den Sommermonaten zusammen. „Es waren irgendwann so viele Preise da, dass wir mit ihnen Tetris im Schrank spielen mussten“, erzählte Anne Spill von der Schwierigkeit, alle Preise in den Redaktionsräumen unterzubringen.

Noah Huesmann freute sich besonders über seinen Trettrecker. Foto: Anne Steven Noah Huesmann freute sich besonders über seinen Trettrecker. Foto: Anne Steven

Die Zusammenstellung der Preise übernahmen in diesem Jahr zwei freie Mitarbeiter: Rieke Tombült und Maximilian Stascheit – Letzterer vertrat Brigitte Mikat zudem bei der Preisübergabe – wühlten sich durch das riesige Sortiment und ordneten jedem Gewinner verschiedene Preise zu. Die Devise war dabei: nicht kleckern, sondern klotzen.

Besonders groß war die Freude bei Noah Huesmann. Der Vierjährige musste am längsten auf seinen Preis warten. Erst als alle anderen Gewinner ihre Preise schon in Händen hielten, war er an der Reihe. Glücklicherweise hatten seine Eltern von ihrem ursprünglichen Vorhaben, den Sohnemann an Weihnachten mit einem Trettrecker zu beglücken, Abstand genommen. Denn genau ein solches Gefährt hatte Anne Spill für den jungen Mann reserviert. Der Steppke nahm den Trecker sofort in Besitz und wäre am liebsten direkt damit nach Hause gefahren. Schnurstracks trat er in die Pedalen. Doch zunächst stand noch ein Fototermin auf dem Programm der Gewinner, die alle mit strahlenden Gesichtern ihre Preise entgegenahmen.