Von Maximilian Stascheit

„Sie müssen wissen: Ich bin Hypnose-Coach. Wenn ich Ihnen jetzt ganz tief in die Augen schaue, fallen Sie in ein tiefes, schwarzes Loch und Sie müssen alles tun, was ich Ihnen sage.“ Mit diesen Worten begrüßt Dr. Hans Lang den in diesem Moment etwas naiven Berichterstatter, gibt aber kurz darauf Entwarnung: „Keine Sorge. So leicht ist das Ganze dann doch nicht.“

Wir sitzen im Arbeitszimmer des 71-jährigen Facharztes für Anästhesiologie und Psychotherapeutische Medizin, der außerdem die Bezeichnungen „Hypnosedozent und Coach“ sowie „Master Stage Hypnotist“ auf seiner Visitenkarte anführt. Der Raum in dem Haus an der Laurenzstraße entspricht ziemlich genau den Vorstellungen, die jeder, der noch nie da war, von dem Therapiezimmer eines Psychologen hat: Zwei große Ledersessel stehen sich vor dem Fenster gegenüber, dazwischen ein kleiner Glastisch und eine Lampe, an den Wänden ein Schreibtisch und Bücherregale. Einzig das an einem Ständer befestigte Mikrofon passt auf den ersten Blick nicht so ganz ins Bild.

Aber keine Panik! „Bei mir werden Gespräche grundsätzlich nicht aufgezeichnet. Ich bin bloß leidenschaftlicher Hobbymusiker“, versichert Dr. Hans Lang. Nur so ein schönes rotes Loriot-Sofa, wie es seine Frau – sie ist ebenfalls in den eigenen vier Wänden als Psychotherapeutin tätig – in ihrem Arbeitszimmer stehen hat, kann der Ruheständler seinem Besuch nicht anbieten.

Schon vor über 60 Jahren begann Dr. Hans Lang, sich für Hypnose zu faszinieren. „Irgendwo habe ich mal gelesen, wie man Hühner hypnotisieren kann, und das in einem Familienurlaub auf dem Bauernhof dann auch erfolgreich ausprobiert“, erinnert er sich und muss lachen. Im Alter von elf Jahren schenkte seine Schwester ihm dann ein Buch, das sich mit der noch unpopulären Thematik auseinandersetzte. „Das habe ich mit Interesse gelesen, aber leider nichts davon verstanden.“

An Spielkameraden ausprobiert

Trotzdem ließ ihn das Thema von da an nicht mehr los. Er beschäftigte sich weiter mit der mysteriösen Therapieform und probierte sich bei Spielkameraden aus – mit zunehmendem Erfolg. „Das hat dazu geführt, dass einige Mütter ihren Töchtern den Umgang mit mir verboten haben“, erzählt er und muss wie bei vielen anderen dieser Anekdoten herzlich darüber lachen.

Beruflich wollte der 71-Jährige nach dem Abitur allerdings erst eine ganz andere Richtung einschlagen und Opernsänger werden. „Nach einer Diskussion mit dem erweiterten Familienrat hatte sich das dann allerdings erledigt und ich habe aus Versehen Medizin studiert.“

Als er das Studium in Frankfurt beendet hatte, zog es ihn wegen einer Frau zunächst in den Schwarzwald, wo er in einer Klinik als Anästhesist arbeitete. „Die ganzen Psychokurse“, berichtet er, „habe ich dann nach und nach drangehängt.“

Wegen einer anderen Frau kam er schließlich in die Töpferstadt, wo er hauptsächlich als Psychotherapeut und Hypnotiseur arbeitete. Er begann außerdem, Dozententätigkeiten aufzunehmen und bildete unter anderem Ärzte auf dem Gebiet der Hypnose aus.

Bereit sein, sich einzulassen

Diese sei häufig mit dem Wunsch verbunden, die Fresssucht zu bekämpfen oder sich das Rauchen abzugewöhnen. Vielen Patienten konnte Dr. Hans Lang schon helfen. Allerdings betont er auch, dass Hypnose keinesfalls ein Allheilmittel sei. „Grundsätzlich muss der Hyp­notisant immer bereit sein, sich darauf einzulassen“, erklärt Dr. Hans Lang. Er erzählt von einem Patienten, der die Hypnosetherapie nur als Ausrede gegenüber seiner Familie nutzen wollte. „Er wollte denen sagen können: ,Ich habe jetzt sogar Hypnose ausprobiert. Aber ich kann einfach nicht aufhören zu rauchen.‘ Dann kann sowas auch nicht funktionieren“, so der Coach.

Dass Hypnose mittlerweile häufig auch als Show verkauft wird, sieht Dr. Hans Lang im Gegensatz zu vielen anderen Berufskollegen unproblematisch: „Wenn es keine Showhypnose gäbe, dann gäbe es auch keine therapeutische Hypnose“, ist er überzeugt und gibt zu, sich selbst schon kleine Späße mit seinen Hypnotisanten erlaubt zu haben.

Zum Abschluss des Gesprächs lässt sich der Berichterstatter selbst auf eine kleine Hypnose ein – tatsächlich lassen sich seine gespreizten Finger dabei wie von Geisterhand zusammenführen. Wie Dr. Hans Lang ist auch er nun selbst ziemlich fasziniert von der Macht der Hypnose . . .