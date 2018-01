55 Mädchen und Jungen beteiligten sich an der Sternsingeraktion in Welbergen – so viele wie nie. Die gekrönten Häupter zogen am Samstagvormittag los, um Spenden zu sammeln für Kinder, denen es nicht so gut geht wie ihnen.

Von Irmgard Tappe

Es ist alles bestens vorbereitet, als die Sternsinger am Samstagmorgen im Welbergener Pfarrheim „Die Brücke“ eintreffen. Die meisten sind fix und fertig in königliche Gewänder gehüllt. Einige Häupter aber müssen noch gekrönt werden. Und das übernehmen die „Omis“ von St. Dionysius.

„Bei unserem ersten Treffen im Dezember stellte sich heraus, dass die Gewänder und Kronen nicht ausreichen. Es waren 55 Sternsinger. Mehr als je zuvor“, erzählt Lisa Feldkamp. Auf die Schnelle haben sie und ihre Mitstreiter vom Helferteam Stoffe besorgt – Gewänder mussten genäht und Kronen gebastelt werden. „Wir haben über Whats­App einen Aufruf gestartet. Hat alles wunderbar geklappt“, berichtet Feldkamp lachend.

Ohne die „Omis“ und das Helferteam würde die Sternsingeraktion nicht laufen. Sie organisieren alles im Vorfeld und achten darauf, dass die Aktion reibungslos abläuft. Auch Melanie Mohring gehört zu den Leuten, die im Hintergrund die Fäden ziehen. Gerade überprüft sie, ob die als heiligen drei Könige verkleideten Jungen und Mädchen vollzählig sind. „Alle sind da“, stellt sie fest, nachdem sie die 55 Namen aufgerufen hat. Die „Omis“ verteilen Leuchtsterne und Spardosen an alle. Die Chauffeure, die mit den Sternsingern in den Außenbezirken unterwegs sind, studieren derweil noch ihre Ortspläne. „In unserem Bezirk kenne ich mich aus. Da wohne ich ja“, meint ein Viertklässler. „Na, dann kann ja nichts schiefgehen“, bemerkt Annika Strutz, die Fahrerin der Gruppe.

Aber zuerst zieht die königliche Karawane zur Dionysiuskirche. Kaplan Thomas Berger empfängt sie dort zum Aussendegottesdienst. Nachdem der Geistliche die Sternsinger sowie ihre Kreide und Aufkleber gesegnet hat, ziehen die Gruppen hinaus in die Gemeinde. Um Spenden für jene Kinder auf unserem Globus zu sammeln, denen es nicht so gut geht wie ihnen. Und um den Leuten den Segensspruch „20+C+M+B+18“ an die Haustüren zu schreiben. Das heißt nicht etwa Caspar, Melchior und Balthasar, sondern „Christus Mansionem Benedicat – Christus segne dieses Haus“.

Ab Mittag treffen die Majestäten nach und nach wieder im Pfarrheim ein – mit gut gefüllten Sparbüchsen und vielen Süßigkeiten im Bollerwagen. Und das Helferteam hat für die Sternsinger eine königliche Mahlzeit vorbereitet: Bockwurst mit Pommes und Limonade.

Andere Bezirke Auch in den anderen Seelsorgebezirken von St. Lambertus waren die Sternsinger am Freitag und Samstag unterwegs. In St. Lamberti waren es 61, in St. Marien 33 und in St. Johannes Baptist 43 Jungen und Mädchen. „Gemeinsam gegen Kinderarbeit – In Indien und weltweit“ war das Motto der diesjährigen Sternsingeraktion.