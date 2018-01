Der Kursus richtet sich an Kleinkinder im Alter von 18 bis circa 30 Monaten. „In Begleitung eines Elternteils sammeln die Kinder erste Erfahrungen mit der Welt der Klänge, dem Rhythmus, der Musik. Einfache Lieder, rhythmische Spiele, Sprechverse, Bewegung und Tanz mit und ohne Material regen alle Sinne des Kindes aber auch des Erwachsenen an“, heißt es in einer Ankündigung. Zudem werde es Zeiten geben, in denen die Kinder sich mit ihren Eltern frei zur Musik bewegen oder mit kleinen Instrumenten und kindgerechten Materialien experimentieren können. Die Unterrichtsstunden werden von der Handpuppe Fridolina begleitet. Der Kursus findet an neun Nachmittagen, jeweils dienstags von 15.30 bis 16.15 Uhr im Caritaskindergarten, statt. Unterrichtsgebühr: 45 Euro. Anmeldungen unter Telefon 0 25 53 / 8 02 57 oder per E-Mail an kiga-derkleineprinz@caritas-steinfurt.de. Zudem nehmen alle Kindergärten in Ochtrup Anmeldungen entgegen.