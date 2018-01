Laut einer Pressemitteilung wird das Schützenfest 2019 am Pfingstwochenende erstmalig von donnerstags bis montags (6. bis 10. Juni) stattfinden. In geheimer Wahl votierten die Vereinsmitglieder mit 100 Stimmen für den neuen Festablauf, 25 stimmten für den alten Festablauf, drei Mitglieder enthielten sich.

Zuvor hatte Vorsitzender Werner Scheipers alle Anwesenden begrüßt. Nach einem ausführlichen Kassenbericht – die Kassenprüfer Andre Meierlammers und Stefan Wolter stellten eine ordnungsgemäß geführte Kasse fest – folgte die Entlastung durch die Versammlung.

Unter dem Tagesordnungspunkt Wahlen rückte Michel Brillert in den Vorstand des Schützenvereins Oster auf. Philipp Niesing, Andre Scheipers und Mathias Brockevert wurden in ihren Ämtern bestätigt. Sie hatten sich bei der Generalversammlung des Vereins satzungsmäßig der Wiederwahl gestellt. Marc Köllmann schied aus dem Vereinsvorstand aus.

Der Schützenverein darf sich zudem über drei neue Mitglieder freuen. Aufgenommen wurden Luke Thihatmar, Jesse Thihatmar und Ingo Hasenclever.

In seinem Jahresbericht ließ der Vorsitzende das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren. Er erinnerte an die Generalversammlung im Januar und an das Schützenfest am Pfingstwochenende, bei dem sich Matthias Scho zum neuen König der Oster krönte. „Ende Oktober wurde beim Maibu­chenverkauf mit dem Preisschießen wieder der beste Schütze der Oster ermittelt. Michel Brillert setzt sich am Ende nach einem spannenden Finale durch“, schreibt der Verein.

Im Rahmen der Versammlung sammelten die Schützen außerdem Geld für das Ehrenmal und den Karnevalswagen. Letzterer wird am 12. Februar (Montag) unter dem Motto „Mickey Mouse, Donald Duck und die Oster-Panzerknacker“ beim Ochtruper Rosenmontagszug mitfahren.