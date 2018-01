Darin geht es um das aktuelle Problem-Thema Schlafstörungen und dessen Auswirkungen auf die Gesundheit, daraus resultierenden Krankheiten und Sorgen im Alltag sowie am Arbeitsplatz. Schlaf sei auch heute noch die beste Medizin, schreiben die Veranstalter in einer Ankündigung. Jeder Mensch verfüge über diese von der Natur gegebene Selbstregulation im Schlaf, um seine Gesundheit zu schützen und die Selbstheilung des Körpers zu unterstützen. „Bei vielen Menschen funktionieren diese natürlichen Regenerationsprozesse nicht mehr. Im Vortrag geht es darum, was man selbst tun kann, damit die natürliche Selbstheilung im Körper wieder optimal wirken kann“, heißt es in dem Schreiben.