►m 17. März (Samstag) steht die Jahreshauptversammlung auf dem Programm. Beginn: 16 Uhr in der Gaststätte Meier.

► Am 26. April (Donnerstag) ist eine Halbtagesfahrt zur Gartenanlage Natura Gart in Ibbenbüren geplant.

► Am 23. Mai (Mittwoch) unternehmen die VdK-Mitglieder zusammen mit Willi Bußmann eine Fahrradtour zum Spargelhof Lastering in Bilk.

► Am 14. Juli (Samstag) findet das traditionelle Grillen im Stadtpark statt. An diesem Tag ist zudem eine Fahrradtour geplant.

► Ein fünftägiges Erlebnisprogramm haben die Verantwortlichen im Spätsommer vorgesehen. Am 13. August (Montag) bricht der Ortsverein zu einer Reise in den Harz auf.

► Eine Tagesfahrt zum Ferienpark Giethoorn soll am 12. September (Mittwoch) stattfinden.

► Am 2. Dezember (Sonntag) steht die Adventsfeier in der Gaststätte Köllmann an. Außerdem möchte der VdK im Dezember eine Fahrt zu einem Weihnachtsmarkt anbieten.