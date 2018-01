Das Reformationsjubiläums-Jahr mit vielen ökumenischen Veranstaltungen ist zu Ende, aber auch in 2018 wollen evangelische und katholische Christen ihre Verbundenheit ausdrücken. Den Auftakt bildet der ökumenische Gottesdienst am Sonntag (14. Januar). Er beginnt um 18 Uhr in der evangelischen Kirche. Anschließend findet im evangelischen Gemeindehaus ein gemeinsamer Neujahrsempfang statt, in dem wie schon 2017 auf die geplanten Aktivitäten geblickt wird. Zu beiden Veranstaltungen sind alle Interessierten eingeladen.