Darüber informiert die Kirchengemeinde in einer Pressemitteilung. „Vom 28. Juli bis 5. August fahren die Ochtruper gemeinsam mit den Messdienern aus Metelen nach Rom und werden dort ein vielfältiges Programm erleben und natürlich auch Papst Franziskus treffen“, heißt es in der Mitteilung. Rund 50 000 Messdiener aus ganz Europa werden dort erwartet. Die Kosten für die Teilnahme betragen pro Person circa 390 Euro. Die Gruppe wird mit dem Unternehmen Höffmann-Reisen aus Vechta per Reisebus nach Rom fahren und auf einem Campingplatz in der Ewigen Stadt in Zelten übernachten.

Zum Thema Am Samstag (13. Januar) findet zu dieser besonderen Wallfahrt ein Infotreffen im Clemens-August-Heim, Ostwall 1, statt. Dort besteht zudem Möglichkeit, sich für die Wallfahrt anzumelden. Beginn ist um 15 Uhr. Weitere Informationen gibt es bei Kaplan Thomas Berger (Telefon 0 25 53 / 97 15 17, E-Mail berger-t@bistum-muenster.de).